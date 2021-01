‘Jason Lives’ sera projeté au Camp Crystal Lake

serax By Piet Boon assiette creuse S 16 cm lot de 4 - Blanc

Assiettes creuses de la collection by Piet Boon de Serax. Les assiettes sont en porcelaine. Piet Boon allie design et fonctionnalité pour cette collection, résultant en un service raffiné et complet fait de la meilleure porcelaine chinoise. De plus, les assiettes vont au lave-vaisselle.