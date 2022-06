Ce sont les 11 meilleures séries d’horreur Prime Video

Amazon Prime Vidéo

Vous aimez l’horreur et vous êtes abonné à Amazon Prime Video ? On vous parle de toutes les séries incontournables pour que vous puissiez leur donner une chance… si vous l’osez.

©IMDBLa meilleure série Prime Video.

La la terreur Ce n’est pas pour tout le monde, c’est clair, et tout à l’heure on vous parlait des séries incontournables du genre qu’il ne faut pas arrêter de regarder dans Netflixmaintenant nous vous disons ce que vous pouvez trouver dans Amazon Prime Vidéo. Des productions qui élargissent des univers bien connus comme I Know What They Did Last Summer, aux histoires mettant en vedette Mads Mikkelsen Quoi Hannibal. Tous disponibles dans le catalogue Première vidéo.

+11 séries d’horreur Prime Video incontournables

11 – Annibal

Protagonisée par Mads Mikkelsense concentre sur ce célèbre personnage nommé Hannibal Lecterqui a déjà joué Anthony Hopkins. Dans ce cas, relatant les jours précédant les événements de Le silence des innocents, lorsqu’il travaillait comme psychiatre pour le FBI. Vous le voyez ici.

10 – La purge

Aujourd’hui transformé en une saga d’horreur réussie, La purge a aussi sa version épisodique et les deux saisons sont là, en Première vidéo. Que feriez-vous si pendant douze heures tous les crimes étaient légaux ?

9 – Eux

Anthologie d’horreur se déroulant dans les années 50. Une famille afro-américaine déménage à Los Angeles, où le racisme est très présent. Pour aggraver les choses, certaines entités commencent à être présentes parmi eux. Vous le voyez ici.

8 – Je sais ce qu’ils ont fait l’été dernier

Dans ce lien, vous pouvez voir la série sur le classique de l’horreur. Une ville dans laquelle un groupe d’adolescents commence à être traqué par un meurtrier qui semble connaître tous leurs secrets.

7 – L’Exorciseur

Dans ce lien, vous trouverez la série d’horreur qui est proposée comme un remake de l’histoire publiée sous forme de livre par Guillaume Peter Blatty en 1971, qui est venu au cinéma et est aujourd’hui une icône de la terreur.

6 – La zone crépusculaire

Avec jordan peele comme l’un des responsables, vous pouvez voir ici une nouvelle version de La zone de crépuscule. Des histoires d’anthologie qui nous plongent dans les situations les plus étranges, comme le faisait déjà la série originale des années 50.

5-Terreur

Basée sur des événements réels, cette histoire dépeint le voyage dans l’Arctique de la Royal Navy britannique, où ils doivent utiliser tout leur talent pour survivre. Vous le voyez ici.

4 – NOS4A2

Inspiré du travail de Joe Collinele fils du très Stephen Kingcette production se concentre sur vic mcqueenquelqu’un avec un don surnaturel qui se retrouve soudain face à face avec un être immortel appelé charlie manx. Il est disponible ici.

3 – Des histoires pour ne pas dormir

Ce classique des années 1960 est né en Espagne et vous pouvez le déguster à Première vidéo dans ce lien. Histoires effrayantes faites par Narciso Ibanez Serradorpionnier de la terreur en Espagne qui a adapté des histoires de Edgar Allan Poe et Ray Bradburyentre autres.

2 – Dans la chair

Dans ce lien, vous pouvez profiter de cette série de deux épisodes lancée en 2013. Le protagoniste est Kieren Walkerun zombie adolescent cherchant à réintégrer la vie quotidienne.

1 – Au sud de l’enfer

Mena Suvari stars de cette série 2015 que vous pouvez voir ici. C’est l’histoire de Maria Abascalun exorciste de 30 ans qui combat des démons en Caroline du Sud pour gagner sa vie.

