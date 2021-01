L’erreur de WandaVision que peu de gens ont vue: a-t-elle été faite avec intention?

Après plus d’un an sans productions du Univers cinématographique Marvel, les fans de la franchise de bandes dessinées pourraient profiter de la première de «WandaVision» sur le service de streaming Disney + le vendredi 15 janvier. Là, nous avons vu la continuité des événements après ‘Avengers: Fin de partie’ et les deux épisodes ont laissé de grandes réactions du public et des références très importantes pour l’histoire des personnages.

La série a été créée par Jac Schaeffer et pour le moment il comporte deux chapitres, car ils augmenteront d’un par semaine jusqu’à la fin des neuf derniers. C’est en vedette Elizabeth Olsen (Wanda) et Paul Bettany (Vision), accompagné de Debra Jo Rupp (Mme Heart), Fred Melamed (Arthur Heart), Kathryn hahn (Agnès), Teyonah Parris (Monica Rambeau), Kat Dennings (Darcy Lewis) et Parc Randall (Jimmy Woo).

Cette nouvelle fiction de merveille a eu un grand impact auprès des téléspectateurs sur les réseaux sociaux et a été très critiquée par la presse, même si cela ne veut pas dire qu’ils ont tout fait correctement, car il y a eu une scène où ils font une erreur, ce qui a été souligné par les fans: à un moment donné, Vision est assise sur une balançoire et on peut voir que sa chemise est ouverte sur le bras gauche et que la peau de l’acteur, Paul Bettany, est clairement visible.

Cependant, certains adeptes commencent déjà à tisser des théories à ce sujet, assurer que peut-être pas une erreur de production et pourrait être une faille dans la version de Vision créée par Wanda, certains ont même osé dire ça est quelqu’un qui prétend être le mari de Scarlet Witch. Mais d’autre part, la plupart optent simplement pour l’option selon laquelle c’est une erreur, comme cela s’est produit plusieurs fois.

La seule chose certaine ici est que vendredi prochain le troisième épisode arrivera Sur la plateforme Disney Plus, en attendant plus d’indices sur ce que nous avons vu et sur le message à la fin de l’un des chapitres qui a laissé le public à bout de souffle. De plus, de grands événements sont attendus à l’avenir, car il a été confirmé que Evan Peters apparaîtra comme ‘Quicksilver’.