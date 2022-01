Jared Leto aimerait faire une préquelle de la maison Gucci avec Al Pacino

Le lauréat des Oscars Jared Leto aimerait avoir l’opportunité de retrouver son collègue lauréat des Oscars et Maison Gucci co-vedette, Al Pacino, pour une préquelle du récent drame sur le crime réel de Ridley Scott. Parlant avec SiriusXM de son expérience de travail avec l’acteur emblématique, Leto a même suggéré un titre pour sa préquelle proposée, qui retrouverait Leto et Pacino en tant que père et fils, Paulo et Aldo Gucci, une fois de plus.

« J’adorerais faire une préquelle de House of Gucci. Just the Two of Us, on pourrait l’appeler. »

Réalisé par Ridley Scott et basé sur le livre de 2001 La maison Gucci : une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité de Sara Gay Forden, Maison Gucci s’inspire de l’histoire vraie et choquante de l’empire familial derrière la maison de couture italienne Gucci. Couvrant trois décennies d’amour, de trahison, de décadence, de vengeance et finalement de meurtre, nous voyons ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille ira pour contrôler.

Avec un casting de stars aux côtés de Jared Leto et Al Pacino, dont Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani ; Adam Driver dans le rôle de Maurizio Gucci; Jeremy Irons dans le rôle de Rodolfo Gucci; et Salma Hayek dans le rôle de Giuseppina « Pina » Auriemma, Leto a poursuivi en décrivant sa rencontre avec l’un des grands du cinéma, révélant que, grâce à l’apparence méconnaissable de Leto, Pacino n’avait aucune idée de qui il était.

« Le premier jour de tournage, il ne savait pas que c'était moi, et je suis venu vers lui et lui ai dit, vous savez, 'bonjour'. Et il m'a en quelque sorte repoussé. Il pensait que j'étais juste un cinglé italien qui essayait de lui parler ou d'obtenir son autographe ou quelque chose comme ça. Je suis venu vers lui deux ou trois fois et quelqu'un a finalement chuchoté, 'C'est Paolo, c'est Jared là-dessous. Et il était comme, 'Mon fils, mon fils,' et il est tombé au sol. Il était juste stupéfait. Que cela se produise avec l'un des plus grands acteurs du monde était un beau cadeau et m'a donné la foi que si Al peut croire en ce gars, alors nous le pouvons tous. C'était un regain de confiance au début, et j'ai adoré travailler avec lui.





La performance transformatrice de Leto dans Maison Gucci lui a valu de nombreux éloges et plusieurs distinctions. L’acteur devrait poursuivre son penchant pour le déguisement et modifier son apparence dans son prochain film, Morbius, quelque chose que l’acteur a récemment décrit comme « une sorte de rôle parfait pour moi ».

Avec l’aimable autorisation de Sony, le film présentera Leto comme l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel, transformant l’acteur en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Atteint d’une maladie sanguine rare, Morbius a consacré sa vie à se soigner et à guérir les autres, en menant une expérience aux conséquences dangereuses. Alors qu’il apparaît d’abord comme un succès radical, le remède peu orthodoxe de Morbius se révèle peu à peu potentiellement pire que le mal, transformant le bon docteur en monstre.

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius est prévu pour le 1er avril 2022.





