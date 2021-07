Haikyuu Saison 5: Date de sortie, distribution et tous les détails à venir sur ce spectacle

– Publicité –



Hai Kyuu !! La saison 5 est la saison d’anime japonaise la plus attendue. HaiKyuu est une série de mangas japonais. Haruichi Fudate a illustré et écrit l’histoire. La saison 5 devrait prendre plus de temps que la quatrième, selon de nombreux fans.

La saison 4 a cependant été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Haikyuu Saison 4 Episode 25 est sorti le 19 décembre 2020. Il s’agit du dernier épisode de la quatrième saison de la série animée.

Hai Kyuu !! Les fans attendent avec impatience la saison 5. L’histoire parle d’une équipe de volley-ball de lycée et de leur relation. Shoyo Hirata est le protagoniste. C’est un jeune garçon déterminé à exceller en volleyball malgré sa petite taille. Il décrit également les rivalités et les amitiés entre les personnages.

Haikyuu !! La saison 4 s’est terminée avec Hinata semblant désemparée et hors de contrôle après avoir raté une occasion de marquer un point dans le match. Tobio Kageyama avertit Hinata de ne pas le faire à l’avenir. Kageyama a pu voir que Hinata avait eu une réaction après le saut incroyable de KoraiHoshiumi.

Haikyuu !! La saison 5 mettrait en vedette Hinata allant au lycée Karasuno pour apprendre le volleyball et se qualifier pour les championnats nationaux. Il y a des rumeurs sur Internet selon lesquelles Haikyuu! La saison 5 pourrait sortir à l’été 2021. Yoshiki Kojishi, un producteur de musique japonais a informé les fans que les enregistrements de la saison à venir avaient commencé.

Haikyuu est maintenant disponible à l’achat ! La saison 5 n’a pas encore été dévoilée. Cependant, la saison 5 devrait être retardée car l’impact de l’épidémie de coronavirus se fait toujours sentir.

