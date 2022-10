Scooby-Doo : Velma fait officiellement partie de la communauté LGBTQ dans un nouveau film

Le dernier film d’animation de »Scooby Doo », a confirmé que Velma Dinkley fait partie de la communauté LGBTQ. Dans les nouveaux clips partagés de »Des bonbons ou un sort, Scooby Doo », Velma peut être vue montrant une attirance pour Coco Diablo, le chef du syndicat du crime costumé du film. Velma est immédiatement attirée par l’apparence de la femme et son amour des animaux.

De nombreux utilisateurs via les réseaux sociaux ont partagé divers clips où ils voient cette nouvelle attitude de Velma, qui bien que beaucoup la soupçonnaient déjà des anciens dessins animés, c’est la première fois qu’elle est officiellement confirmée. « La lesbienne Velma est enfin canon », a déclaré un utilisateur, bien que d’autres aient déclaré que le film n’excluait jamais la bisexualité.

»Trick or Treat, Scooby-Doo » est le 37e film sorti dans le cadre de la ligne de films d’animation »Scooby-Doo ». L’histoire commence avec The Machine of Mysteries traquant le béguin de Velma, Coco Diablo. Le synopsis officiel dit ce qui suit :

Des fantômes menaçants de l’équipage de Scooby et leurs ennemis classiques préférés apparaissent à Coolsville pour menacer Halloween. C’est maintenant aux enfants fouineurs et à leur nouveau partenaire improbable Coco de démasquer l’ultime crapule et de sauver Halloween ! Pour Shaggy et Scooby-Doo, avec des bonbons ou un sort en jeu, cette fois c’est personnel ! »

Le nouveau film marque la première tentative réussie de représenter ouvertement Velma en tant que membre de la communauté LGBTQ. Précédemment, James Gunn avait écrit Velma en tant que lesbienne dans les premières ébauches du scénario du film d’action en direct Scooby-Doo de 2002, alors qu’il devait s’agir d’une déconstruction de la franchise, mais a fini par abandonner l’idée.

Le producteur de »Scooby-Doo! Mystère Incorporé », Tony Cervonea également déclaré que son intention était que Velma de la série animée des années 2010 soit décrite comme lesbienne ou bisexuelle, sa relation avec Marcie « Hot Dog Water » Fleach étant l’un des points clés de la finale de la série.

» Trick or Treat, Scooby-Doo » est réalisé par Cecilia Aranovic et présente un scénario de Mike Ryan. Le film est disponible à l’achat numériquement et sortira physiquement le 18 octobre.