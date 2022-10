Togo est venu sur Netflix: pourquoi vous ne pouvez pas manquer le nouveau Adrián Caetano

pas de spoilers

Togo est la grande première du jour sur Netflix et avait de grandes attentes car il s’agissait de la première production uruguayenne sur la plateforme. Voyez ce que nous avons pensé! Il n’y aura pas de spoilers.

©NetflixTogo est venu sur Netflix : pourquoi vous ne pouvez pas manquer le nouveau Adrián Caetano.

le service de streaming Netflix commence à se développer de plus en plus en Amérique latine en développant des contenus originaux dans des pays qui jusqu’à présent n’en avaient pas eu l’opportunité, comme le cas du Pérou cette année. C’est maintenant au tour de l’Uruguay, une nation qui a reçu la plate-forme comme il ne pouvait en être autrement qu’avec Aller: un nouveau film Adrien Caetano avec Diego Alonso en tant que protagoniste, près d’un an après le début du tournage après les suspensions dues au Covid-19. Comment est le film et pourquoi ne pas le manquer ?

Son postulat porte sur Aller, un homme âgé ayant des difficultés à marcher qui se dit propriétaire de la rue de la place où il habite, travaille comme voiturier et est reconnu par les voisins pour sa gentillesse et sa cordialité au quotidien. La situation change lorsque certains trafiquants de drogue tentent d’atteindre sa région et d’occuper ses terres, mais le vieil homme fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre sa rue, même si cela lui cause de sérieux problèmes, ainsi qu’à un compagnon.

Adrien Caetano Il est devenu synonyme d’une manière de raconter des histoires au cours des dernières décennies, principalement avec les types d’histoires personnelles à travers des personnages caractéristiques et le positionnement de la caméra dans la rue. On peut dire que le cinéaste uruguayen a son propre moule et cette fois il reste au même endroit, quelque chose qui peut sembler négatif, mais ce sont ses narrations qui suscitent l’intérêt immédiat.

Ce long métrage a plusieurs couches et navigue à travers différents genres, tels que le thriller, le drame, le passage à l’âge adulte et même à la limite du western pour le protagoniste solitaire, dans le meilleur style de Clint Eastwood. Le résultat de ce mélange n’est pas seulement positif, il a la capacité de démontrer qu’il est possible de raconter en touchant différents côtés et en gardant une idée précise de ce que vous voulez raconter, car tout ce qui est vu a une signification supplémentaire.

Quelques secondes seulement après son démarrage, le film parvient à impacter et à imposer ses règles avec une scène qui suscite à la fois intérêt et incertitude. Au fil de l’intrigue, les plans lointains et l’absence de dialogue clarifient la situation pour le personnage principal, qui reçoit étonnamment un compagnon dans la rue. Mercedes, une adolescente qui s’enfuit de chez elle. C’est là que les parallèles commencent à être établis, alors que nous apprenons que le Togo a une fille qui se remet de ses dépendances et s’engage sur la voie de ne pas commettre les mêmes erreurs.

Diego Alonsole célèbre interprète de « Pollo » dans squatteurs, se retrouve à nouveau dans une production qui demande sa proximité avec le danger des quartiers et mène un personnage qui semble avoir la carapace dure, mais derrière elle se cache un cœur qui se bat pour le sien. D’autre part, Catalina Arrillagaqui joue Mercedes, reflète aussi courageusement les sentiments d’une fille de son âge et le dégoût de faire partie d’un statut.

Aller ce n’est pas comme beaucoup de films que l’on peut trouver aujourd’hui, et c’est là que nous trouvons un point précieux dans son existence, au-delà d’être la porte d’entrée pour plus de productions uruguayennes à l’avenir. Adrián Caetano a construit une histoire simple de près d’une heure et demie que chacune de ses actions est efficace, réalisant une proposition avec son propre cachet. Le film est désormais disponible sur la plateforme Netflix.

