James Pickens Jr, l’acteur de « Grey’s Anatomy » qui ne voulait pas être acteur

Plus de 15 ans plus tard, James Pickens Jr. est l’un des rares survivants de la distribution originale de « L’anatomie de Grey”. Comment êtes-vous arrivé jusqu’ici ? Avec un peu de chance. Vous étiez peut-être au bon endroit, au bon moment, comme au début de votre carrière à la fin des années 1970.

Selon un article sur PopEntertainment.com, lorsque James faisait la promotion de la série NBC « The Lyon’s Den » (2003), en tant que jeune homme, il n’avait même pas envisagé de devenir acteur. Il étudiait les beaux-arts à la Bowling Green State University dans l’Ohio lorsque, dans sa dernière année, un camarade de classe lui a demandé d’auditionner pour sa pièce. « Tu ressembles à un acteur« , il lui a dit. Plus de 30 ans plus tard, James accumule près de 100 crédits en tant qu’interprète et près de 400 chapitres en tant que Richard Webber, le chirurgien du Grey Sloan qui a survécu à une tumeur, à l’alcoolisme, à un choc électrique et même à un empoisonnement au cobalt.

JAMES PICKENS JR., ACTEUR ET COWBOY

James Pickens Jr. est né à Cleveland, le 26 octobre 1966, et comme le Dr Webber, il a perdu sa mère très jeune. Fan de western avant tout, James a grandi avec l’idée de devenir un cow-boy plutôt qu’un acteur, bien que monter un carrousel soit ce qui se rapproche le plus d’un cheval lorsqu’il était enfant.

« Je suis un fils des années 50. J’ai grandi quand il n’y avait que trois canaux et qu’il fallait tourner le cadran manuellement. Chaque chaîne devait avoir 10 ou 12 westerns. Mon père, mon frère et moi les voyions tout le temps», avait-il confié à la page spécialisée American Cowboy en février 2017.

James Pickens Jr. est l’un des rares survivants de la distribution originale de « Grey’s Anatomy », avec Ellen Pompeo et Chandra Wilson (Photo: ABC)

En 1978, deux ans après avoir obtenu son diplôme, il s’installe à New York pour commencer sa relation avec le théâtre, la plus fructueuse de sa vie en dehors de son mariage avec sa collègue actrice Gina Taylor et de sa longue résidence au Grey Sloan. Le théâtre sera toujours son premier amour, ainsi que le lieu où il sent qu’il peut avoir plus de contrôle sur son travail. De la Roundabout Theatre Company, il est passé à la célèbre Negro Ensemble Company, où il partagera même la scène en 1981 avec Denzel Washington et Samuel L. Jackson. Le cinéma et la télévision étaient la prochaine étape.

Déjà installé à Hollywood, il a fait ses débuts sur grand écran en tant que chauffeur d’ambulance dans le film « FX » de 1986, tout en essayant de s’acquitter de la dette qu’il avait envers son enfant intérieur : apprendre à conduire, une compétence qu’il maîtrisait avec le temps, pour au point qu’elle n’a pas tardé à avoir son premier cheval. Pendant ce temps, l’œuvre n’a pas cessé de venir, bien que toujours en tant que personnage secondaire, en tant que récurrent dans l’une ou l’autre émission de télévision.

Où avez-vous vu James Pickens Jr. ? Entre autres productions, dans « The X-Files » en tant qu’assistant réalisateur Kersh ou dans « Roseanne » en tant que Chuck Mitchell, un rôle qu’il a même répété ces dernières années dans le renouveau de la sitcom. James est même apparu dans le dernier épisode de « Seinfeld » avant de faire le saut dans « Curb Your Enthusiasm ». Bien sûr, l’ascension s’est accompagnée de quelques regrets tels que la dure bataille que son père a affrontée contre l’alcoolisme dans la dernière ligne droite de sa vie, comme il l’a dit à Entertainment Weekly.

Saviez-vous que James Pickens Jr. a travaillé sur « The X-Files » ? Il était le directeur adjoint du FBI qui a rendu la vie misérable à Mulder et Scully (Photo: Fox)

En 2003, James faisait partie du casting de « The Lyon’s Den », une fiction juridique avec Rob Lowe sur laquelle il avait placé ses espoirs, mais heureusement le projet n’a pas duré plus d’une saison. Si l’histoire avait été différente, il aurait peut-être raté l’occasion de rejoindre un drame médical qu’ABC avait lancé, avec Shonda Rhymes, une scénariste prometteuse pour le réseau, à la barre. La série s’appelait « L’anatomie de Grey » et James avait décroché le rôle de Richard Webber, le chef du service de chirurgie de l’hôpital.. Depuis lors, sa cour avec les tables est pratiquement terminée, mais il se consacre pleinement à ce qui est aujourd’hui l’un des drames les plus anciens et les plus regardés à la télévision américaine, pour lequel même les plus grandes plateformes de streaming au monde se battent.

Lorsque les enregistrements de l’émission avec Ellen Pompeo commencent, James passe 12 à 14 heures par jour au travail, cinq jours par semaine, les mois que demande la production, bien qu’en 2020, les choses étaient différentes. Un vendredi, ils ont convoqué toute l’équipe et leur ont dit qu’ils suspendraient le tournage pendant quelques semaines, sans se douter alors qu’ils auraient en réalité cinq mois de vacances. Pour l’acteur c’était étrange après des années habituées à un autre rythme. Au moins, cette pause l’a aidé à renouer avec sa femme, avec qui il a deux enfants qui se sont également lancés dans le show business.

« Le Dr Webber a changé ma carrière, je dirais même qu’il a changé ma vie. Je serai toujours associé à ce personnage, c’était un point de départ pour moi et je lui en serai toujours reconnaissant.», a-t-il fait remarquer il y a quelques mois à peine dans une interview qu’il a accordée à El Sol de México, même si cela ne veut pas dire qu’il a cessé de rêver de reprendre sa carrière au théâtre à un moment donné, si Rhymes tue son personnage.

En haut de la voie avant, James Pickens Jr. est aujourd’hui un cow-boy accompli, spécialisé dans la corde au lasso. Elle dispose même d’une équipe et d’une fondation pour rapprocher les enfants défavorisés de cette discipline. Quand pratiquez-vous ? Quand il peut s’affranchir des enregistrements de la série, même si on sait que même sur un même plateau il a un mannequin avec qui il répète devant tout le monde.