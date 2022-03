Surprise : Marvel confirme que Spider-Man est plus fort que ce héros emblématique

merveille

Depuis décembre, Peter Parker remplit les réseaux grâce à No way home. Désormais, il s’agira de renouveler un vieux débat sur qui est le Vengeur le plus puissant.

©IMDBSpider-Man : No way home, le troisième film le plus rentable de l’histoire.

Combien de fois vous êtes-vous disputé avec des amis pour savoir qui était le vengeur le plus puissant de tous ? Ces types de questions ont même été transférés dans les films des Univers cinématographique Marvel (MCU)avec une drôle de séquence dans tour austère dans laquelle Thor il a testé tous ses collègues pour voir qui pourrait soulever le Mjölnir. Maintenant, la conversation tourna une fois de plus, cette fois pour déchiffrer qui avait les meilleures chances de gagner dans un match.

C’est clair que Taika Waititi nous a déjà offert l’une des meilleures séquences d’action de Thor : Ragnarökquand le dieu du tonnerre fit face Ponton, et maintenant une nouvelle demande des fans pourrait voir le jour. Est-ce que, grâce à la dernière publication de la BD Diable : Règneil a été révélé qu’il existe un autre super-héros capable de résister à l’assaut de Ponton sans aucun problème, et même le vaincre.

Il s’agit de peter parkerqui était le protagoniste de la publication susmentionnée, dans un arc dans lequel Pivot central devient la plus haute autorité de New York et interdit les super-héros (téléphoner à Veilleurs). Pour les empêcher de s’infiltrer dans la ville, il met à disposition les Thunderbolts, qui parviennent à capturer des personnages tels que Susan Strom et Reed Richardstandis que homme araignéebien qu’attrapé, est relâché et parvient à s’échapper.

Avant de se libérer homme araignée doit faire face à un Coup de tonnerre qui lui tire dessus avec une arme à feu et lui casse les côtes mais ne finit pas de l’anéantir. Après avoir vaincu son ennemi, il prend l’arme et l’emmène pour enquêter dans la caserne, où il est déchiffré qu’il s’agit d’une arme conçue pour tuer Ponton. Cela signifie que si peter parker S’il survivait à son impact, il pourrait facilement sortir vainqueur d’un combat potentiel avec la créature verte. Qu’est-ce que tu en penses?

Captain America aussi fort que Thor ?

La scène épique Avengers : Fin de partie dans laquelle Steve Rogers prendre le Mjölnir et parvient même à invoquer un tonnerre a été célébré dans toutes les chambres. Ce dont peu de gens se souviennent peut-être, c’est que cette séquence a été anticipée dans Avengers: l’ère d’Ultron. Dans le même débat mentionné dans les lignes ci-dessus, il y avait un participant qui a failli lever le marteau : le même Capitaine Amérique. Si vous faites attention à la séquence, jusqu’à ce que Thor il devint nerveux quand il vit qu’il était capable de le bouger légèrement, juste avant que tout le monde ne quitte la pièce.

