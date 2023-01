Thunderbolts commencera à enregistrer en juin 2023, confirme Julia Louis-Dreyfus

L’actrice Julia Louis Dreyfusqui participera au film »des éclairs » vient de partager que le tournage commencera à l’été 2023. Louis-Dreyfus, qui incarne la réalisatrice de la CIA Contessa Valentina Allegra de Fontaine dans les films Marvel, a confirmé que la production commencerait en juin.

De plus, l’actrice a partagé qu’elle aimerait participer à des scènes d’action dans le film, au-delà de simplement servir de personne qui recrute de nouveaux héros. « Je leur ai dit que je voulais vraiment me battre. Nous verrons si cela se produit », a déclaré Louis-Dreyfus, bien qu’il ait reconnu qu’il devrait se mettre en forme en raison de l’entraînement intense que les acteurs de Marvel suivent.

Tous les fans de Marvel ont été choqués de voir Louis-Dreyfus incarner Val dans l’épisode 5 de la série Disney+ »Le faucon et le soldat de l’hiver ». Le rôle de l’actrice était un si grand secret que l’équipe de production a dû le cacher afin de l’amener sur le plateau. Avant la série, l’actrice devait apparaître pour la première fois dans le film »Black Widow ».

Producteur de Marvel Studios, nate moore, a déclaré que l’actrice était très attachée à son rôle au sein de Mavel. « Elle est tellement talentueuse et vous pouvez faire tellement de choses avec elle », a déclaré Moore. « Il n’est certainement pas venu nous voir et nous a dit: » Je serai dans une émission une fois. Elle a dit: « Je veux faire partie de l’univers cinématographique Marvel. » Et on s’est dit : ‘Génial ! »

»Thunderbolts » sera un film qui mettra une équipe d’anti-héros à collaborer dans des missions dangereuses en secret, pouvant voir Florence Poug comme Yelena Belova déjà Sébastien Stan comme le soldat de l’hiver, ainsi que d’autres personnages qui ont été intégrés à l’univers cinématographique Marvel.

Il a également été confirmé que l’acteur Harrison Ford jouera le général Thaddeus »Thunderbolt » Ross, faisant sa première apparition dans le prochain film Captain America.

» Thunderbolts » devrait sortir en salles le 26 juillet 2024.