James Gunn partage une évasion unique de Harley Quinn de la brigade suicide

Margot Robbie a présenté sa version de Harley Quinn au grand écran pour la troisième fois dans James Gunn’s La brigade suicide et les fans peuvent désormais visionner une nouvelle vidéo dans les coulisses du combat chorégraphié original pour la scène d’évasion de Harley dans le film. Gunn a toujours été heureux de partager des informations en coulisses sur ses comptes de réseaux sociaux, et même maintenant avec la sortie du film plus tôt cette année, après avoir été diffusé sur HBO Max et sur les médias domestiques, il donne toujours aux fans un aperçu de ce qui s’est passé. à faire le film.

Lors de la réalisation du film DC, Gunn a professé que La brigade suicide était un film qui incorporait plus d’effets pratiques que ses films Marvel combinés, et dans le cadre de cela, il employait le coordinateur des cascades Guy Norris, un vétéran de l’industrie qui a commencé sa carrière en tant que cascadeur sur Mad Max 2: The Road Warrior en 1981 qui a travaillé dans le même rôle sur 2016 de David Ayer Escouade Suicide film.

La vidéo partagée par James Gunn sur son compte Twitter voit Norris et son équipe développer la scène d’évasion, qui voit Harley Quinn se frayer un chemin hors du palais présidentiel de Corto Maltese. Les compétences de toutes les personnes impliquées dans la scène sont exposées, tout comme la quantité de travail extraordinaire qui a été nécessaire pour créer la scène exactement comme Gunn le voulait, alors que de nombreux réalisateurs auraient simplement demandé à CGI de faire une grande partie du travail d’âne. Avec la vidéo, Gunn a commenté: « Une première vidéo que j’ai prise pendant que nous concevions la course d’évasion de Harley pour #TheSuicideSquad avec le coordinateur des cascades Guy Norris et sa formidable équipe. » Vous pouvez consulter la vidéo one shot ci-dessous.

Même sans les éléments numériques fantastiques qui ont été ajoutés à la scène finale du film, qui a vu des fleurs remplacer le sang d’une manière similaire aux effets utilisés dans une scène de Oiseaux de proie, les images brutes tournées par Gunn sont toujours un exploit incroyable à voir du point de vue des cascades et un régal pour les fans de ce genre d’aperçu du processus de réalisation d’un film. À partir de ce point, vous pouvez presque aligner les images et le film final et voir quels mouvements ont été intégrés au produit fini, et à quel point l’ensemble était poli dès le début, même à ce stade.

Tandis que La brigade suicide est maintenant terminé, Gunn n’en a probablement pas fini avec les personnages du film, avec la série dérivée Peacemaker avec Jon Cena se dirigeant vers HBO Max en janvier, et Gunn ayant laissé entendre qu’il pourrait bien y avoir d’autres retombées à venir, ainsi que d’autres projets DC sur lesquels il semble prêt à sauter une fois son travail actuel sur Marvel’s gardiens de la Galaxie est fait. Bien sûr, Gunn vient de commencer le tournage de sa dernière sortie des Gardiens ce mois-ci, donc tous les nouveaux projets vont être encore un peu absents, mais comme il l’a prouvé avec ses nombreux articles sur le travail de storyboard qu’il faisait pour Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 mois avant le début du tournage, il n’attend pas toujours la fin d’un projet pour commencer à travailler sur le suivant.





