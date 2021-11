Pam & Tommy Trailer amène le duo emblématique à Hulu cet hiver

Nous avons vu de nombreuses photos taquines et des images des coulisses de la prochaine série Hulu Pam & Tommy, avec les stars Lily James et Sebastian Stan publiant des clichés fréquents sur leurs comptes de médias sociaux d’eux-mêmes dans le personnage, et maintenant nous avons une bande-annonce officielle pour le émission qui fera ses débuts en février 2022. Les images donnent un premier aperçu du couple en action alors qu’elles présentent l’histoire du couple sur les écrans de la mini-série qui diffusera ses trois premiers épisodes ensemble avant de publier les épisodes suivants sur une base hebdomadaire .

La série se concentre sur une période spécifique de la relation du couple, après leur mariage à la suite de la sortie de leur sex tape non autorisée de leur lune de miel. La bande tristement célèbre a fait les gros titres dans les années 1990, et bien qu’elle n’ait causé aucun dommage durable à l’une ou l’autre de leurs carrières, l’attention des médias autour du couple était intense et l’effet qu’elle a eu sur leur mariage est ce qui sera le point central de la séries.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Réalisé par Craig Gillespie, qui a également dirigé Disney’s Cruelle et la Margot Robbie a dirigé moi, Tonya, la série présente une distribution de stars de Seth Rogen dans le rôle de Rand Gauthier, Nick Offerman dans le rôle d’Oncle Miltie et Taylor Schlling dans le rôle d’Erica Gauthier, Pepi Sonuga dans le rôle de Melanie, Andrew Dice Clay dans le rôle de Butchie Spenser Granese dans le rôle de Steve Fasanella, Mozhan Marnò dans le rôle de Gail Chwatsky , Fred Hechinger comme Seth Warshavsky et Mike Seely comme Hugh Hefner.

S’exprimant lors d’entretiens précédents avec ComicBook.com, Gillespie a déclaré: « Nous sommes dans quatre semaines et Sebastian Stan et Lily James sont en train de le tuer. Et vous savez, nous avons Seth [Rogen] là-dedans aussi et Nick Offerman et c’est une course vraiment folle et amusante qui, en fin de compte, ce que j’aime, c’est qu’elle a beaucoup de cœur. Encore une fois, il a une sensibilité très similaire à moi, Tonya où vous pouvez faire ce voyage et comprendre, vous savez, les dommages qui ont été causés à Pamela Anderson et qu’en tant que public, nous sommes à nouveau complices de cela, car c’est comme, vous savez, nous dévorons tout cela, sans aucune répercussion pour ce qui arrive aux individus. Donc, c’est en quelque sorte cet appât et ce changement d’une manière qui était également très excitante, mais c’est assez là-bas. «

« Je ne sais pas si je suis autorisé à dire quand… Je suppose que ce sera au début de l’année prochaine, je pense », a ajouté Gillespie. « Je suis tellement content de la façon dont cela s’est passé et des performances de Sebastian [Stan] et Lily [James] sont tout simplement incroyables. Cela a été une expérience formidable, et j’en suis ravi, alors j’espère que les gens l’aimeront. »

Il est juste de dire que Stan et James ont attiré l’attention dès le début de la série, les deux étant plus qu’heureux de révéler leurs transformations en couple emblématique au début de la production et de donner aux fans un avant-goût de ce à quoi s’attendre. de la série. La nouvelle bande-annonce donne maintenant vie aux caractérisations vives et avec la première de l’émission le 2 février sur Hulu, il ne reste plus beaucoup à attendre pour voir tout se dérouler sur Hulu.

Sujets : Pam & Tommy, Hulu