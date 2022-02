We Own This City First Look taquine la série policière Jon Bernthal des créateurs de The Wire

Plusieurs images de la prochaine série dramatique policière de HBO, Nous possédons cette villeoffrez notre premier regard sur Le punisseur star Jon Bernthal en tant qu’officier de police de Baltimore. La série est une gracieuseté de David Simon et George Pelecanos, l’équipe créative derrière la série phare de HBO, Le filet promet d’être tout aussi complexe, captivant et puissant.

Selon un communiqué de presse de HBO : « We Own This City est une série limitée de six heures relatant la montée et la chute du groupe de travail sur la trace des armes à feu du département de police de Baltimore. Il examine la corruption et l’effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques d’interdiction des drogues et d’arrestations massives ont été défendues au détriment du travail réel de la police.

Basé sur le livre du même nom du journaliste du Baltimore Sun Justin Fenton, Nous possédons cette ville sera mené par le brillant Jon Bernthal (The Walking Dead, le punisseur) en tant que sergent. Wayne Jenkins du département de police de Baltimore, la figure centrale de l’affaire de corruption fédérale tentaculaire centrée sur le groupe de travail de l’agence sur la trace des armes à feu, une unité en civil qui est devenue complètement voyou et a commencé à chasser et à voler les citoyens et les trafiquants de drogue pendant des décennies d’une drogue implacable la guerre et l’incarcération massive à Baltimore sont devenues incontrôlables.

Bernthal sera soutenu par un casting de soutien tout aussi brillant qui comprend Josh Charles (La bonne épouse, en traitement) et Jamie Hector (BOSCH, Le Fil). Le reste de la distribution de soutien est composé de McKinley Belcher III, Dagmara Domińczyk, Darrell Britt-Gibson, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams et Lucas Van Engen ainsi que des stars invitées, Traitez Williams, Jermaine Crawford, Domenick Lombardozzi, et plus encore.

Nous possédons cette ville dispose également d’une équipe impressionnante derrière la caméra, avec Le Fil, Treme, et Le diable duo David Simon et George Pelecanos à bord pour écrire et produire la série. Ils seront rejoints par des collaborateurs de longue date Nina K. Noble en tant que productrice exécutive et Ed Burns en tant qu’écrivain/producteur exécutif. Roi Richard le réalisateur Reinaldo Marcus Green dirigera la série limitée, après avoir récemment travaillé avec Jon Bernthal sur le biopic nominé aux Oscars du père des légendes du tennis Venus et Serena Williams.

Nous possédons cette ville devrait être diffusé sur HBO le 25 avril, avant d’être disponible en streaming sur HBO Max.

En plus de diriger Nous possédons cette villeJon Bernthal serait de retour dans le monde de Marvel dans une nouvelle série de Le punisseur. De nouveaux rapports ont affirmé que le retour de The Punisher est prévu pour une sortie sur Hulu, ce qui permettrait au personnage de poursuivre sa violente rétribution en dehors de la plate-forme familiale, Disney +.

Jusque là, Nous possédons cette ville semble être le projet parfait pour Jon Bernthal pour démontrer une fois de plus pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de travail en ce moment, la série elle-même possédant tous les ingrédients nécessaires pour devenir un classique de la télévision.





