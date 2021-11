Naughty Boy a été forcé de se retirer de je suis une célébrité l’année dernière

Bestway Planche de Paddle 65310 340 cm Sup Hydro-Force Freesoul - Bestway

Vous l'avez sûrement vue en mer et peut-être ne saviez-vous même pas qu'il s'appelait ainsi, mais la planche de SUP (Stand Up Paddle) a été très sollicitée ces dernières années et son succès est en grande partie dû à sa capacité à offrir une expérience extrêmement amusante et agréable dans l'eau. La planche de SUP Bestway Freesoul se distingue des planches rigides classiques puisqu'il s'agit d'un modèle gonflable prêt à l'emploi en quelques minutes et donc facilement transportable pour vous permettre de pagayer sur n'importe quel plan d'eau. Freesoul est le SUP gonflable idéal pour ceux qui abordent ce type d'activité pour la première fois : cela est dû au fait qu'il est très confortable à utiliser, surtout si vous n'avez jamais essayé de planches rigides. La grande planche combinée à l'excellente stabilité qu'elle offre en fait une planche adaptée à tous ceux qui souhaitent aborder ce type de sport nautique et optimiser l'équilibre. Extrêmement performant et rigide même lors d'une