Tom Cruise était désespéré de conduire une moto d’une falaise dans Mission: Impossible – Dead Reckoning

Le réalisateur Christopher McQuarrie a révélé à quel point le héros d’action Tom Cruise était impatient de conduire d’une falaise dans le dernier Mission impossible sortie, Mission : Impossible – À l’estime, première partie. S’adressant à EW, le cinéaste a non seulement dit à quel point Cruise aspirait à cette cascade défiant la mort, mais il a également révélé à quel point il était lui-même désespéré de détruire un train.





« Au début de ce film, j’ai dit à Tom : ‘Qu’est-ce que tu veux faire ?’ Il a dit : « Je veux conduire une moto d’une falaise. Qu’est-ce que tu veux faire ? » Et j’ai dit, ‘Je veux détruire un train.’ Nous sommes d’énormes fans de Buster Keaton, John Frankenheimer, David Lean, tous ces cinéastes qui, à un moment ou à un autre, ont eu un accident de train fabuleux.

Et conduire d’une falaise Tom Cruise dans une cascade qui a été décrite par Christopher McQuarrie comme « la plus grande cascade de l’histoire du cinéma ». Bien que nous n’ayons actuellement aucune idée du type de bouffonneries qui sauveront le monde, l’agent du FMI de Cruise, Ethan Hunt, risquera sa vie et son intégrité physique, nous savons que cela impliquera que Cruise saute d’abord d’un hélicoptère avant de conduire une moto à grande vitesse sur une rampe. et au bord d’une falaise.L’acteur abandonne alors son manège, le regardant tomber au sol, avant de tomber lui-même dans un saut de base.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La séquence est certainement l’une des plus excitantes, non seulement du film, mais de toute la série. Mission impossible la franchise. La seule séquence susceptible de la battre étant celle dans laquelle Cruise combat des ennemis au sommet d’un train à grande vitesse avant que la locomotive ne soit, selon McQuarrie, détruite.

CONNEXES: Mission: Impossible: Les 5 meilleures cascades de Tom Cruise dans la franchise, classées





Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One débarquera dans les salles en juillet

Paramount Pictures

Écrit, produit et réalisé par Christopher McQuarrie, Mission : Impossible – À l’estime, première partie fait suite aux événements de Mission : Impossible – Tomber et trouve à nouveau Tom Cruise en tête en tant qu’agent secret imparable Ethan Hunt. La suite trouve également des personnes comme Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Frederick Schmidt et Henry Czerny reprenant leurs rôles respectifs de la Mission impossible la franchise.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie ajoutera plusieurs nouveaux visages à la liste, avec Capitaine Amérique la star Hayley Atwell jouant un personnage mystérieux nommé Grace. Un personnage que Christopher McQuarrie a qualifié de « force destructrice de la nature ». Le reste de la distribution de soutien comprend Esai Morales en tant qu’antagoniste principal, Shea Whigham en tant qu’homme essayant de suivre Ethan Hunt et Pom Klementieff en tant qu’assassin chassant Ethan et Grace, avec Mariela Garriga, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma et Mark Gatiss ont joué des rôles non divulgués.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie est prévu pour une sortie aux États-Unis le 12 juillet 2023 par Paramount Pictures avec une suite supplémentaire, Mission : Impossible Dead Reckoning Partie 2dont la sortie est prévue le 28 juin 2024.