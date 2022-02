Megan Rapinoe à propos de l’accord sur l’égalité de rémunération de l’équipe féminine de football des États-Unis : « C’est une énorme victoire »

Une lutte de six ans pour l’égalité salariale s’est terminée par la victoire de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis.

L’équipe nationale féminine des États-Unis et la Fédération américaine de football ont annoncé mardi avoir conclu un accord qui résoudra un recours collectif pour discrimination fondée sur le sexe intenté par un groupe de stars de l’USWNT luttant pour l’égalité de rémunération avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. L’accord verra US Soccer payer aux joueurs de l’USWNT un total de 24 millions de dollars et promettre un salaire égal à celui de l’équipe masculine à l’avenir.

« En fin de compte, tout s’est mis en place », a déclaré la star du football américain Megan Rapinoe, l’une des meneuses du combat, mardi AUJOURD’HUI. « Pour nous, en tant que joueurs, je suis tellement fier de la façon dont nous sommes restés ensemble et nous avons vraiment mis le pied à terre. C’est une énorme victoire pour nous. »

US Soccer versera 22 millions de dollars d’arriérés de salaire pour régler les réclamations, ainsi que 2 millions de dollars à un fonds au profit des joueurs de l’USWNT dans leurs efforts d’après-carrière et leurs efforts caritatifs. Chaque joueur sera autorisé à demander jusqu’à 50 000 € de ce fonds.

« Pour nous, c’est juste une énorme victoire en nous assurant non seulement de réparer les torts du passé, mais aussi de préparer la prochaine génération à quelque chose dont nous n’aurions pu que rêver », a déclaré Rapinoe.

L’équipe nationale féminine recevra également le même taux de rémunération que l’équipe masculine à l’avenir dans tous les matchs amicaux et tournois, y compris la Coupe du monde.

« C’est vraiment ce que nous voulions faire, égaliser sur tous les fronts, et nous avons réussi à y parvenir », a déclaré la star de l’USWNT, Alex Morgan, mardi AUJOURD’HUI. « C’est un moment vraiment fier pour nous tous. »

En 2016, les avocats de Rapinoe, Morgan et d’autres joueurs de haut niveau Carli Lloyd, Rebecca Sauerbrunn et Hope Solo ont commencé la lutte pour l’égalité de rémunération lorsqu’ils ont déposé une plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi affirmant que l’équipe féminine devrait être payée un montant égal à celui des États-Unis. Équipe nationale masculine.

« Nous pensons que le moment est venu parce que nous pensons qu’il est de la responsabilité des sports féminins, en particulier du football féminin, de vraiment faire tout ce qu’il faut pour un salaire égal et des droits égaux et d’être traités avec respect », a déclaré Solo sur 45secondes.fr en 2016.

Lorsque l’USWNT a remporté l’événement le plus prestigieux du football international, la Coupe du monde, en 2015, l’équipe a gagné 2 millions de dollars en prix qui ont été remis à la fédération nationale pour être distribués aux joueurs et à l’organisation. Pendant ce temps, l’équipe masculine, qui a perdu en huitièmes de finale, a gagné 9 millions de dollars.

En 2019, 28 membres de l’USWNT ont intenté une action en justice contre US Soccer en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et du titre VII de la loi sur les droits civils, alléguant que les joueuses avaient reçu un total de 1,725 ​​million de dollars de bonus après avoir remporté la Coupe du monde en 2015 alors que le les joueurs masculins ont reçu 5,375 millions de dollars de bonus en 2014 par la même fédération malgré leur élimination en huitièmes de finale.

Cependant, un juge fédéral a rejeté la majorité du procès en 2020, affirmant que les joueuses étaient en fait mieux payées en rémunération totale que leurs homologues masculins. Les avocats des athlètes ont fait appel de la décision, affirmant que les femmes avaient nettement surpassé les hommes, qui n’avaient jamais remporté de Coupe du monde.

Dans le cadre de leur accord, l’USWNT et US Soccer ont conjointement demandé que l’affaire actuellement en appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit soit suspendue et que la plaidoirie prévue le 7 mars soit supprimée du calendrier.

US Soccer a décidé de parvenir à un règlement avec les joueurs pour aller de l’avant même après avoir remporté le procès initial.

« Être dans un litige litigieux avec nos joueurs n’est pas bon pour notre sport », a déclaré mardi la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone. « Je pense que c’est une occasion capitale. C’est une énorme victoire pour le football, c’est une énorme victoire pour le football américain, les joueuses, le sport féminin, et je suis tellement excitée d’avancer ensemble et de commencer à travailler avec le l’équipe féminine pour développer le jeu ici au pays et à l’étranger. »

Le règlement dépend de la ratification d’une nouvelle convention collective entre l’USWNT et US Soccer.

L’équipe masculine de football des États-Unis a également apporté son soutien à ses homologues féminines en 2020, publiant une déclaration par l’intermédiaire de son association de joueurs selon laquelle US Soccer « n’avait pas l’intention de rémunérer équitablement les femmes » car elle « essayait de protéger leur monopole ».

Les joueurs ont réglé leurs réclamations au titre VII avec US Soccer en 2020 avec la garantie qu’ils auront des conditions de travail égales avec l’équipe masculine à l’avenir, y compris des vols affrétés pour les voyages d’équipe et des lieux similaires et des chambres d’hôtel.

Rapinoe considère mardi non seulement une victoire pour l’USWNT, mais pour tous les sports féminins alors que les athlètes féminines se battent pour l’égalité de rémunération. L’équipe nationale féminine de hockey sur glace des États-Unis est une autre équipe qui s’est battue pour l’égalité de rémunération.

« Je pense que la porte a déjà été ouverte, pour être honnête », a déclaré Rapinoe. « Vous regardez l’équipe féminine de hockey. Il semble que partout où vous regardez, ici nous performons bien au-delà des contraintes de notre sport. Je pense que nous sommes vraiment au milieu d’un tournant incroyable dans le sport féminin.

« Je pense que nous allons tous repenser à ce moment avec une fierté incroyable. Si vous ne faites pas attention à cela en ce moment et à ce qui se passe dans le sport féminin, vous dormez sur tout ça. »