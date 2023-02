Viral TikTok suscite un débat sur les cuillères : laquelle choisiriez-vous dans le tiroir à couverts ?

Un TikToker au Royaume-Uni a lancé un débat viral, et le scoop sort tout droit de son tiroir à couverts.

Le 9 février, l’utilisateur de TikTok @mum.me.and.emily a partagé une vidéo qui a depuis recueilli près de 11 millions de vues. Dans la vidéo, l’utilisateur a posé une question apparemment simple sur les préférences en matière d’ustensiles qui a suscité toute une conversation.

« J’espère vraiment pouvoir trouver mon peuple ici », a déclaré le TikToker dans la vidéo. « J’ai récemment découvert qu’il y a des gens dans le monde qui peuvent entrer dans un tiroir à couverts et choisir l’une ou l’autre de ces cuillères, peu importe pour eux. »

L’utilisateur a ensuite fait une pause momentanée, permettant au spectateur de se concentrer sur les deux cuillères, qui semblent toutes deux de plus petite taille. «Maintenant, il y a clairement une cuillère gagnante ici. Est-ce seulement moi ? » ils ont demandé.

« Maintenant, nous avons l’option numéro un », a déclaré l’utilisateur en tenant la cuillère de gauche, une cuillère brillante et lisse, exempte de toute gravure ou ornement.

« Et l’option numéro deux », ont-ils dit, en prenant une cuillère légèrement plus ornée, avec un bol plus pointu et des bords biseautés.

« Lequel choisiriez-vous? » a demandé le TikToker.

Pour la plupart, semble-t-il, cette question est simple, mais tous les commentateurs ne sont pas d’accord. La section des commentaires en plein essor de la vidéo montre que tout le monde pense que son choix de cuillère est le bon.

« 1, seulement 1 », a déclaré un utilisateur.

« 2, absolument 2 », a dit quelqu’un d’autre.

« 1 est plus doux », a expliqué un autre TikToker.

« Toujours 2, c’est une profondeur confortable », a déclaré encore un autre utilisateur.

« Un!! Je me sens mal quand je prends des couverts avec un bord dur », a déclaré un autre encore.

Quelle cuillère sortez-vous du tiroir à couverts ? @Mum.Me.And.Emily via TikTok

Certains utilisateurs ont été plus fervents que d’autres dans leurs choix.

« 100% cuillère 2 », a commenté une autre personne. « Sortez cette première cuillère d’ici. »

« JE NE TOUCHERAI MÊME PAS À L’OPTION NUMÉRO 2 !!! » s’est exclamé avec passion un utilisateur.

« Le #1 serait ‘trop lourd’ donc cela affecterait mon goût/plaisir. couverts légers pour un goût et une agilité optimaux !!!” a commenté un autre TikToker, ferme dans son choix de la cuillère biseautée. « Je marcherais dans la maison à la recherche du n° 2, puis je le laverais plutôt qu’en utilisant le n° 1. »

Et plus loin encore, un utilisateur, comme la Suisse, est resté neutre dans la guerre des cuillères, et a déclaré : « 1 pour manger des yaourts ou des desserts, 2 pour faire du thé et du café ».

Beaucoup se sont demandés dans la section des commentaires et ont demandé à l’affiche originale – suppliée même – leur point de vue sur la discussion virale qu’ils ont déclenchée. Ainsi, le 11 février, deux jours et des milliers et des milliers de commentaires plus tard, @mum.me.and.emily a révélé ce ils choisirais parmi les deux cuillères.

« Donc, tout d’abord, je voudrais préfacer que je ne m’attendais pas à la réponse que j’ai reçue sur cette vidéo », ont-ils déclaré dans leur vidéo de suivi qui a depuis aussi devenue virale. (Personnes vraiment voulait savoir lequel ils avaient choisi.)

« En fait, je suis nerveux de donner ma réponse parce qu’évidemment, cela va décevoir pas mal de gens », ont-ils déclaré. « Mais ma réponse est, bien sûr, l’option numéro un. Ça doit être.

L’utilisateur a ensuite expliqué pourquoi il avait fait son choix.

« Celui-ci, les crêtes … C’est trop pointu », ont-ils déclaré avant de concéder que la cuillère de l’option numéro deux est « plutôt bonne » mais les crêtes sont un dealbreaker. « Ça me dérange. »

Le TikToker a ajouté que l’option numéro deux n’est jamais utilisée que pour remuer et que la numéro un est leur choix préféré pour la meilleure cuillère. « C’est le gagnant », ont-ils dit.

Quelle que soit la cuillère que vous avez choisie, nous sommes sûrs que nous pouvons tous être d’accord sur une chose : petites cuillères plutôt que grandes cuillères, pour toujours.