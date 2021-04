James Charles a-t-il été viré de YouTube? Les dernières allégations expliquées

James Charles n’hébergera pas Instant Influencer saison 2, et maintenant les gens se demandent s’il a été renvoyé par YouTube.

Au cours des derniers mois, James Charles a été accusé d’avoir envoyé des messages à des garçons mineurs sur les réseaux sociaux. Bien qu’il ait nié certaines des accusations dans le passé, James a récemment publié une vidéo de 14 minutes intitulée « Holding Myself Accountable » où il s’excuse d’avoir envoyé des messages et flirté avec deux garçons de 16 ans sur Snapchat.

Dans la vidéo, James, 21 ans, explique que « deux personnes différentes, toutes deux âgées de moins de 18 ans, se sont récemment manifestées en disant qu’elles avaient reçu des messages inappropriés de ma part sur les réseaux sociaux. L’une d’elles datant de l’année dernière et l’autre ils sont plus récents. «

Il poursuit: «Dans ces deux cas, j’ai ajouté ces personnes sur Snapchat, j’ai demandé quel âge elles avaient tout de suite, on m’a dit qu’elles avaient 18 ans, je les ai crues, j’ai pris part à une conversation séduisante et plus tard, j’ai découvert qu’elles avaient en fait 16. «

James admet que « ces conversations n’auraient jamais dû avoir lieu, à bout portant, point blanc. Il n’y a aucune excuse pour cela, il n’y a pas de si, et de mais » avant d’ajouter: « J’en assume l’entière responsabilité. »

James s’excuse également auprès des personnes présentes dans la vidéo, en disant: «Aux gars impliqués dans la situation, je veux dire que je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir ajouté, je suis désolé d’avoir flirté avec vous et je suis vraiment désolé si je vous ai jamais mis mal à l’aise. C’est complètement inacceptable. »

À cause des actions de James, les gens sont maintenant se demandant si YouTube l’a « licencié » ou non, à la suite des dernières nouvelles selon lesquelles il n’hébergera plus Influenceur instantané saison 2.

James Charles a-t-il été viré de YouTube?

James Charles ne peut pas nécessairement être «renvoyé» de YouTube dans son ensemble, car il est essentiellement un créateur de contenu indépendant. Il existe cependant un certain nombre de façons dont James pourrait être pénalisé par la plate-forme pour les récentes allégations.

La chaîne de James pourrait être temporairement supprimée du programme de monétisation de compte de YouTube, tout comme Shane Dawson et David Dobrik, qui ont récemment vu leurs chaînes temporairement démonétisées. Si cela se produit, cela signifie que James ne pourra plus gagner d’argent des marques via des publicités sur ses vidéos.

Il y a eu des appels sur les réseaux sociaux pour que le contenu de James soit démonétisé à la suite des allégations et de sa récente vidéo « Holding Myself Accountable », mais jusqu’à présent, YouTube n’a pas encore pris cette décision.

James Charles a-t-il été renvoyé d’Influenceur instantané?

En mars, il a été confirmé que James Charles ne reviendrait pas en tant qu’hôte de YouTube. Influenceur instantané saison deux.

La nouvelle, qui est survenue un mois après que James a été accusé d’avoir envoyé un message à un garçon mineur sur les réseaux sociaux, a conduit beaucoup à spéculer sur le fait que YouTube avait effectivement licencié James du rôle. (James a abordé et nié les allégations de février 2021 dans un déclaration sur Twitter.)

Dans une déclaration à Variety, qui a confirmé la Influenceur instantané nouvelles, un représentant de YouTube a refusé de fournir une raison pour laquelle ils iraient de l’avant sans James. Ils n’ont pas dit s’il avait été «licencié» ou non. Au lieu de cela, ils ont dit que le spectacle irait dans une « nouvelle direction créative ».

«Nous pouvons confirmer que la saison 2 de la série YouTube Originals ‘Instant Influencer’ prendra une nouvelle direction créative, y compris un nouvel hôte», indique le communiqué. « Nous remercions James pour cette excellente première saison et nous sommes impatients de tirer parti du succès de l’émission en élargissant la possibilité de présenter une diversité de créateurs sur la plate-forme YouTube au cours de notre prochaine saison. »

