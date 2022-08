John Legend parle des retombées avec Kanye West : « C’est devenu trop »

John Legend révèle où il en est actuellement avec Ye – et il semble que leur amitié ait suivi son cours.

Le chanteur « Love Me Now » a récemment expliqué comment la politique affectait sa relation avec Ye (anciennement connu sous le nom de Kanye West) dans un épisode du podcast CNN « The Ax Files with David Axelrod ».

De retour en 2018, Ye conversations par message texte privé publiées qu’il avait eu avec Legend sur Twitter. Dans les textes, ils ont débattu du soutien public du rappeur à l’ancien président Donald Trump. Puis, en 2020, Ye a annoncé sa candidature présidentielle sur Twitter.

Lors d’une interview sur le podcast « The Ax Files », l’animateur et ancien responsable de la Maison Blanche David Axelrod a demandé à Legend d’avoir une relation avec Ye malgré son désaccord avec son comportement et ses opinions politiques.

La légende a répondu: « Eh bien, vous savez, nous ne sommes plus autant amis qu’avant parce que je pense honnêtement que parce que nous étions publiquement en désaccord sur sa candidature, son soutien à Trump, je pense que c’est devenu trop pour nous de soutenir notre amitié, honnêtement.

Le musicien a expliqué: « Il était contrarié que je n’aie pas soutenu sa candidature à la présidence des États-Unis d’Amérique pour des raisons compréhensibles. »

John Legend et Kanye West assistent aux MTV Video Music Awards 2015 au Microsoft Theatre le 30 août 2015 à Los Angeles, Californie. Jeff Kravitz/MTV1415/FilmMagic

Quand Axelrod a fait remarquer que d’autres personnes désapprouvaient également les actions et les croyances passées de Ye, Legend a accepté et a ajouté: «Je n’étais pas seul dans ce cas, mais, vous savez, il n’était pas content de cela. Et nous n’avons vraiment pas été proches depuis lors.

Axelrod s’est demandé s’il y avait un côté de Ye que le public ne voit pas ou ne comprend pas.

Legend a déclaré: « Je pense qu’il n’y a pas grand-chose sur lui que les gens ne comprennent pas, comme s’il avait été assez franc avec ses opinions, ses luttes, toutes les choses auxquelles il était confronté. »

Il a poursuivi: «Et je pense que ce que vous voyez avec lui est à peu près ce que vous obtenez. Je n’ai pas l’impression qu’il soit une personne complètement distincte en privé qu’en public. Je pense que vous voyez à peu près le vrai Kanye publiquement.

Après les allers-retours entre Legend et Ye sur Twitter en avril 2018, le rappeur a supprimé les tweets.

Selon E! Nouvelles, Legend avait fait part de ses inquiétudes à Ye concernant l’alignement avec Trump dans l’échange de texte.

À la fin de son premier message, Legend a écrit : « Ne laissez pas cela faire partie de votre héritage. Vous êtes le plus grand artiste de notre génération.

Après avoir partagé les captures d’écran, Ye a déclaré dans un poste de suivi, « J’ai tweeté le texte de John pour montrer qu’il y a des gens autour de moi qui ne sont pas d’accord avec moi et expriment leur opinion. Je respecte l’opinion de chacun, mais je tiens bon.

Ye et Legend étaient amis depuis des années avant de se disputer. Les deux ont collaboré sur quelques chansons, dont le morceau « It’s Over » de Legend en 2008. Ye a également produit et co-écrit plusieurs chansons sur le premier album de Legend « Get Lifted » ainsi que sur son quatrième album, « Love in the Future ».