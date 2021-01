La série Galaxy S20 reçoit la mise à jour du correctif de sécurité Android de février 2021, rapport

Selon un rapport des développeurs XDA, Samsung a commencé à déployer le dernier Patch de sécurité Android de février 2021 dans certaines régions pour les appareils de la série Galaxy S20, notamment le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20 + et le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Le rapport indique que la dernière mise à jour de la série Galaxy S20 est fournie avec la version G98xxXXS6CUA8 et pèse 173 Mo en taille.

En plus du correctif de sécurité Android de février 2021, la mise à jour apporte également des améliorations de stabilité et des corrections de bogues. Il comprend également des améliorations supplémentaires des performances, ainsi que des «fonctionnalités nouvelles et / ou améliorées».

Selon le rapport, la dernière mise à jour est déployée par lots dans certaines régions et n’atteindra donc qu’un petit nombre d’utilisateurs pour le moment. Les utilisateurs de la série Galaxy S20 devraient s’attendre à un déploiement plus large de la mise à jour de sécurité dans les prochains jours.

Samsung semble plutôt bien ces jours-ci en termes de publication de la dernière mise à jour logicielle pour son appareil, qu’il s’agisse d’un téléphone phare ou de milieu de gamme. La société sud-coréenne a récemment lancé la dernière mise à jour d’Android 11 basée sur sa propre One UI 3.0 pour l’appareil Galaxy Fold en France et aux Émirats arabes unis pour la variante LTE et au Royaume-Uni et en Suisse pour la variante 5G.

La source