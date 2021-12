James Cameron partage l’histoire hilarante derrière le texte des extraterrestres uniquement Poster

Au fil des décennies, certaines affiches de films sont devenues emblématiques pour un certain nombre de raisons. Qu’il s’agisse de l’œuvre d’art chargée d’une offre Marvel Cinematic Universe comme Avengers : Fin de partie, ou quelque chose qui fait allusion au contenu sans trop en révéler comme la simple affiche du logo de Parc jurassique, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une affiche peut se fixer dans la mémoire et conduire les gens dans les cinémas. Quand il s’agit de James Cameron Extraterrestre suite, Extraterrestres, l’affiche est connue pour n’être distinctement rien d’autre que le titre du film et un slogan sur fond noir. Dans une nouvelle interview, le réalisateur oscarisé a révélé l’histoire amusante des coulisses expliquant pourquoi l’affiche s’est retrouvée ainsi.

Bien qu’il y ait de nombreuses scènes emblématiques dans la suite pleine d’action de Cameron à l’original atmosphérique de Ridley Scott, l’affiche de 1986 pour Extraterrestres ne présentait pas l’héroïne principale Ellen Ripley, ni la magnifique et terrifiante Alien Queen, ni même la vue d’un chargeur électrique, mais a plutôt choisi de garder l’affiche officielle si simple qu’elle défie presque d’être classée comme matériel promotionnel. Pourtant, pour autant, le manque de visuel rend l’impact du film tellement meilleur pour ceux qui ne l’ont pas vu, car vous entrez complètement aveugle aux plus grandes images et séquences d’action plutôt que de les avoir devant vous dans forme d’affiche. C’est une déclaration que le film ne s’appuie pas sur les affiches flashy que beaucoup d’autres utilisent.

En parlant aux journalistes de io9 à propos de son livre Tech Noir, James Cameron a expliqué comment le fait de montrer une mauvaise affiche et une mauvaise compréhension de sa réaction a conduit à la feuille unique qui est restée sur toutes les sorties du film au cours des trois dernières décennies. Il a dit:

« Il y avait une histoire amusante d’une feuille sur les extraterrestres ! J’avais une opinion bien arrêtée là-dessus. Je suis donc allé dans le bureau du directeur marketing de 20th Century Fox, je l’ai littéralement rencontré lors de son dernier jour au bureau et son bureau était tout emballé. J’étais sa dernière réunion avant qu’il ne quitte le travail. Il était assis au bureau et il avait cette petite grenouille verte en plastique et il serrait une ampoule et la faisait sauter autour du bureau. Et j’ai dit : « Qu’est-ce qu’il y a avec la grenouille ? » Et il a dit: « C’est ma grenouille de stress. » Je me dis : « OK, ce type est une victime. »

Puis il a dit: « Mais j’ai une feuille pour toi. » Et il a montré cette feuille. Je pense que vous pouvez l’obtenir en ligne, quelques-uns d’entre eux ont en quelque sorte fuité. Et c’était ce genre horrible de photographie mash-up. Cela avait l’air pire qu’une feuille unique de Roger Corman parce que, comme moi, Roger croyait aux bonnes feuilles simples. Pas de bons films, mais de bonnes feuilles. Et j’ai regardé cette chose et je l’ai en quelque sorte tenue dans mes mains et j’ai dit: « Oh, laissez-moi vous dire exactement ce que je pense de cette feuille », et je l’ai en quelque sorte chiffonnée lentement [into] une balle et la lança dans le coin. Et il travaillait la grenouille du stress. Et j’ai dit: « Honnêtement, si j’avais le choix entre ce morceau de merde et juste un cadre tout noir, j’irais avec le cadre tout noir. » Et apparemment, ce qui s’est passé, c’est que je suis sorti du bureau et qu’il a appelé quelqu’un et a dit « Il veut que tout soit noir! » Il n’entendait pas ce que je disais. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il n’y avait littéralement rien sur la feuille unique pour les extraterrestres, c’est pourquoi.