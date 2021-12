Keanu Reeves dit qu’il « adorerait » jouer à nouveau John Constantine

Serge Lutens L'EAU FROIDE Eau de Parfum Nouveau Vaporisateur

L'encens de Somalie, véritable fluide glacial est au cœur de la création de cette Eau. Venu des prédéserts Sabéens, son arbre est à l'origine de ce sang cristallin, la résine qu'il met au jour pour se protéger des chaleurs les plus extrêmes. On dit : « J’ai eu chaud », « j’en ai froid dans le dos », j’ai mis ce principe en eau. Ici, le héros est un arbre sous la canicule. S’il n’avait inventé le climatiseur, il en mourrait. Quand on l’entaille, il pleure. L’encens est son fluide glacial. » Serge Lutens Taillé dans le vif tel un cristal de roche, poli, biseauté, martelé, le flacon emblématique de cette collection est une prouesse de verrier ! Dessiné par Serge Lutens, il incarne l’ultime transparence, la pureté d’une eau traversée d’ombres et de lumières. La fugace éclipse d’instants où l’on se doit de surgir ou de disparaître. Alcools forts aux accents proustiens, la parfumerie Serge Lutens enflaconne depuis plus de 20 ans des créations olfactives devenues mythiques. De « Féminité du bois », en passant par « Ambre sultan » , « La fille de Berlin »..., chaque parfum incarne une histoire d’exception et une signature unique. Peut-être la vôtre ?