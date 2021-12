Eva De Dominici fait le grand saut à Hollywood avec le remake d’une série argentine

Adidas Baskets Enfant Grand Court EU 36 2/3 Ftwr White / Ftwr White / Vision Metalic

Des chaussures classiques pour les enfants modernes.Ces chaussures inspirées du court sont dotées d'une semelle intérieure en mousse souple et d'une semelle intérieure en EVA qui apportent du confort à tout saut, pas ou coup de pied sur le terrain de jeu.Les 3 bandes emblématiques font une déclaration de marque avec les logos adidas sur la languette, le patch au talon et la semelle.FONCTIONNALITÉS:Le style classique rencontre un look inspiré du tennis dans ces baskets adidas pour enfants qui donneront confiance à votre enfant toute la journée.De la cour de récréation à la salle de classe, ces chaussures ont un design élégant qui se marie bien avec les favoris streetwear d'aujourd'hui.Elles sont également très confortables, alors attendez-vous à ce que ces chaussures deviennent une paire en un rien de temps.Des chaussures pour enfants avec un look qui a grandi.Coupe régulière.Fermeture en dentelle.Tige en cuir synthétique.Type de fermeture: DENTELLE.Matériel: synthétique.