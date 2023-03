Mario Kart 8 Deluxe : quels nouveaux personnages arriveront en DLC

La quatrième vague de contenu téléchargeable est arrivée à »Mario Kart 8 Deluxe », étant le premier à ajouter de nouveaux personnages jouables à la liste. Bien qu’il ait déjà inclus le personnage de Birdo pour l’instant, les fans sont ravis d’apprendre que d’autres personnages seront ajoutés à l’écran de sélection des personnages.

Avec l’arrivée de Birdo, une colonne de personnages couverte de cinq points d’interrogation a été ajoutée, qui sera remplie de nouveaux personnages au cours des prochains mois. Nintendo avait déjà confirmé que les prochaines vagues de DLC pour » Mario Kart 8 » ajouteraient de nouveaux personnages, bien qu’il n’ait pas confirmé de quels personnages il s’agirait.

Auparavant, le DLC du jeu consistait en de nouvelles pistes de course d’anciens jeux » Mario Kart », donc les nouveaux personnages pourraient être ceux qui ont déjà été vus dans les épisodes précédents, ou surprendre les fans et apporter de nouveaux modèles comme ils l’ont fait en incluant Link et les Inklings.

Les fans ont déjà commencé à spéculer sur les personnages qui pourraient arriver dans « Mario Kart 8 Deluxe », l’un des personnages possibles étant Petey Piranha, un personnage qui a fait ses débuts dans « Mario Kart : Double Dash !! ». Depuis qu’il est apparu dans le même jeu dans lequel Birdo a été introduit pour la première fois, beaucoup espèrent qu’il pourrait être l’un des personnages à venir.

De nombreux fans espèrent qu’ils incluront également Pauline, un personnage du premier jeu » Donkey Kong », où Mario et Donkey Kong ont été introduits pour la première fois. Pauline a fait un retour unique dans le jeu » Super Mario Odyssey », étant la chanteuse de la chanson thème » Jump Up, Superstar » et ayant l’une des scènes les plus emblématiques du jeu.

Avec Donkey Kong faisant déjà partie des personnages jouables de » Mario Kart 8 Deluxe », beaucoup ont manqué Diddy Kong, le partenaire de Donkey qui apparaît avec lui dans » Donkey Kong Country », ainsi que faire partie du visage du jeu de combat »Super Smash Bros. Brawl ». L’inclusion de Diddy Kong pourrait ajouter plus de personnages à la franchise.

Comment se passe la première du jeu ?La légende de Zelda : les larmes du royaume », et Link fait déjà partie des personnages jouables de » Mario Kart 8 Deluxe », de nombreux fans espèrent que certains des personnages seront la princesse Zelda, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

D’autres personnages possibles qui sont apparus dans « Mario Kart » dans le passé incluent Funky Kong, Dixie Kong, Donkey Kong Jr, Wiggler, Honey Queen, Koopa Paratroopa et ROB, Nintendo promettant que certains personnages reviendraient mais ne clarifiant pas quels personnages ils ont dit. si tout le monde reviendra.