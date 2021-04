J’ai acheté de l’art, des autocollants ou un Batman dans NFT: ce sont mes raisons et ce que j’espère arrivera

Peut-être que dans quelques années, ils seront considérés comme l’une des grandes bulles de l’histoire. Ou peut-être que la personne qui a dépensé un peu ou une grande partie de son argent en NFT aujourd’hui sera le groupe d’amis intelligents dans un moment. Ou ils peuvent simplement se normaliser et être aussi courants que d’avoir un aimant sur le réfrigérateur ou une image sur le mur.

La seule chose que nous savons avec certitude est que les NFT (jetons non fongibles) représentent l’un des bonne nouvelle du monde technologique et crypto jusqu’à présent en 2021.

Cette application de la Technologie blockchain basée sur Ethereum Il a permis aux artistes numériques d’y voir un moyen sûr et fiable de signer leurs œuvres ou de prouver leur origine. Cela a également fait vendre des mèmes pour l’équivalent de milliers d’euros, qu’un PNG est vendu aux enchères chez Christie’s pour 69 millions de dollars, que n’importe qui peut vendre ses tweets ou que de grandes marques et organisations comme la NBA ont lancé un système de vente. de ce qui serait l’équivalent des cartes numériques qui a été un succès. Tout fichier et création numérique, en bref, est susceptible d’être un NFT.

La philosophie sous-jacente des NFT est un peu la même, ce qui fait que les humains apprécient un pack Pokémon extrêmement rare, un timbre en édition limitée ou un Picasso. La convention sociale selon laquelle il a une valeur en soi pour un groupe de personnes. La différence fondamentale est que nous parlons ici de produits numériques et non physiques, ce qui pourrait déclencher des barrières, des alarmes et des doutes sur la majorité des acheteurs. Ce qui est, en fait, ce qui se passe.

C’est pourquoi dans Engadget nous avons voulu parler aux acheteurs ou aux collectionneurs de NFT, pour leur demander ce qui les a amenés à y investir et quelles sont leurs attentes pour l’avenir. Aussi, comment s’est passée leur expérience d’achat sur la plateforme qu’ils ont choisie et s’ils ont décidé de les héberger sur leur propre serveur où ils peuvent être plus sécurisés. Vous attendez-vous à ce que ce soit un investissement qui s’appréciera à l’avenir, comme l’achat d’un Bitcoin en 2012? Ont-ils payé parce qu’ils admirent vraiment la pièce numérique qu’ils ont acquise?

Pour cela, nous avons discuté avec trois profils différents. Sans vouloir les classer, un adopteur précoce qui n’a pas voulu perdre l’opportunité d’expérimenter, une personne qui parie sur eux pour faire votre propre galerie d’art, et une experte de la conjonction entre les problématiques juridiques et cryptographiques qui peut nous donner une vision plus technique, et qui a acquis des NFT pour les comprendre en profondeur … et aussi parce qu’elle a aimé le travail lui-même.

De l’expérimentation au mécénat artistique numérique en passant par la collecte sportive

Notre premier acheteur de NFT est Juan Encinar. Cet Asturien d’origine est un conseiller financier de profession, et pour cette raison, sa démarche a été faite de prudence et d’observation, même s’il n’a pas voulu arrêter d’expérimenter.

« J’avais déjà une certaine expérience dans Bitcoin et Ethereum, bien qu’à très petite échelle, et toujours avec prudence, et bien qu’au début, quand j’ai découvert les NFT, ils ne m’intéressaient pas trop, alors ils ont attiré mon attention », dit-il. nous.

Plus précisément, ce qui a attiré l’attention d’Encinar était Top Shot, la plateforme NFTs créée par la NBA où très rapidement il a réussi à générer des millions de dollars en vendant des clips de dunks et des pièces de théâtre qui ressemblent à ce que seraient des cartes numériques. «Oui, sur cette plate-forme, c’est comme avoir des cartes à collectionner, et je suis fan de la NBA. Il y a plus de spécial et moins. Jusqu’à présent, j’en ai acheté quatre à un prix que nous pouvons dire abordable pour les joueurs que j’aime », dit-il.

NBA Top Shot, le site d’achat et de vente NFT de la NBA

La question suivante est, logiquement, pourquoi: « Pour le moment pure collection. Il y a des amis qui me disent que la vidéo que j’ai achetée peut être vue sur YouTube, mais je la ressens différemment. Je pense qu’il ne faudra pas longtemps avant que je puisse le mettre dans un cadre numérique et que je pourrai le sentir comme le mien », explique-t-il, restant dans la pure collection, bien qu’en bon conseiller financier … d’acteurs qui peut être MVP cette année et qui pourrait réévaluer. Mais ce n’est pas quelque chose que j’ai comme obsession ».

Le processus d’achat dans son cas était confortable, puisque la NBA a activé un outil de passerelle de paiement rapide qui vous permet de payer en dollars, et non en Ethereum. Et quand je lui ai posé des questions sur la confiance… «Je me suis intéressé et j’ai créé un compte sur OpenSea – l’un des plus grands marchés NFT – et entre la liste d’attente et d’autres, c’était un peu compliqué. Dans mon cas, que derrière ce que j’ai acquis, c’est la NBA qui me donne beaucoup de confiance », dit-il.

« J’ai mon propre musée numérique avec des NFT »

Des Asturies, nous sommes allés en Californie pour parler avec Mario Valle Reyes. Cet homme d’affaires mexicain a plus de deux décennies d’expérience dans le secteur du jeu vidéo et après avoir travaillé pour Electronic Arts, il est depuis quelques années partenaire fondateur d’Altered Ventures, un fonds d’investissement et de soutien aux études, aux initiatives d’esport et de réalité augmentée et virtuel.

Mario ne cache pas que sa carrière se déroulant bien, il a acquis des passe-temps qu’il n’avait probablement pas en tête auparavant. «Vous pouvez dire que je suis un collectionneur de mini-art novice. Ma pièce (physique) la plus aimée est celle de l’artiste barcelonais Eduardo Arranz-Bravo. Ensuite, quand j’ai découvert les NFT et les possibilités qu’ils avaient dans l’art numérique, cela m’a intéressé dès le début« , dit.

Valle Reyes avait également une expérience antérieure dans l’achat de crypto-monnaies, était au courant de la vague de CryptoKitties il y a quelques années – pour beaucoup, les prédécesseurs directs du boom actuel – et a commencé à s’intéresser aux œuvres d’art numérique via des portails tels que SuperRare, aujourd’hui. devenir également l’un des plus grands marchés NFT axés sur l’art.

«J’ai commencé à entendre parler des NFT et de leurs possibilités il y a environ trois mois, et j’ai rapidement connecté une partie des points sur lesquels je travaille au quotidien avec la possibilité d’ouvrir une sorte de musée ou de galerie d’art numérique», raconte-t-il. nous.

Cette galerie n’est pas encore accessible à 100% mais vous pouvez commencer à voir un petit aperçu. «La galerie a été conçue par moi en collaboration avec l’équipe de développement que nous avons chez Altered Ventures. L’idée est d’exposer les NFT que j’ai acquis, mais aussi de montrer le travail d’artistes émergents qu’ils cherchent où exposer leurs œuvres », nous dit-il.

La galerie virtuelle de @AlteredVentures vient de mettre à jour l’arrière-plan à https://t.co/3fdeUySJlY. Nous sommes sur le point de lancer la première phase. Cela va bien au-delà du battage médiatique de la NFT. Le meilleur de tous a été de rencontrer tant de talents du monde entier. Des moments de plaisir! pic.twitter.com/7fMJz23OVh – Mario Valle Reyes @mariovallereyes 🇺🇸🇲🇽 (@bilbeny) 2 avril 2021

Mais jusqu’à ce qu’il arrive à la galerie, Mario a également créé sa propre collection de NFT. Et cela a commencé à l’envers. «La première chose que j’ai faite a été de voir si une œuvre d’art physique était possible que je doive tokeniser et la transmettre à NFT, toujours avec le soutien de mon équipe, qui l’a vectorisée puis transmise à un objet 3D. Et à partir de là, j’ai acquis. Certains d’artistes connus comme Steve Aoki, parce que j’aime leur musique, et d’autres d’artistes pas si massifs, mais dont j’ai vraiment aimé les œuvres ».

Une partie de la collection Valle Reyes a maintenant une sorte d’adaptation de Jésus-Christ sur la croix mais en version Digimon et un large échantillon d’art numérique de différents styles. «Je n’ai pas de profil d’investissement, j’ai simplement transféré ma passion pour l’art physique vers le numérique, où il m’a été plus facile de constituer une petite collection et j’ai également pu trouver cet espace avec la galerie pour promouvoir les petits artistes et leurs œuvres », dit-il.

En ce qui concerne son expérience d’achat, Valle Reyes a acheté des NFT dans Nifty Gateway, OpenSea et plusieurs des marchés connus ces dernières semaines. Il avait déjà un portefeuille Ethereum, ce qui a accéléré le processus, même s’il estime qu’à l’avenir, «tout se passera car il y a des passerelles de paiement adaptées à tout le public, qui peut payer avec son Visa ou via Paypal pour des petits ou grands travaux. d’une manière beaucoup plus pratique. Car même si je n’ai pas trouvé trop de frictions, il est évident que le processus d’achat ne convient pas à tout le monde en ce moment ».

Un Batman sur ma table de chevet

Image de balise Cristina Carrascosa est un avocat valencien et est un associé fondateur du cabinet de conseil juridique spécialisé dans le monde numérique et crypto ATH21. Carrascosa possède l’un des comptes Twitter et une newsletter qui ont le plus dévoilé les synergies, les points de rencontre et les frictions qui existent entre le monde des affaires, le monde juridique et les crypto-monnaies. Et logiquement -il nous dit- « Je voulais acheter au moins du NFT pour tout tester et expérimenter. »

«En ce moment, j’en ai deux: l’un qu’ils m’ont offert en cadeau, dans une sorte de parachutage privé, et l’autre que j’ai acheté. Il s’agit d’une édition limitée et unique de Batman. Je l’ai acheté parce que d’une part je l’aime (je voulais en acheter un à Toki Doki mais j’étais en retard, et de ce qu’ils ont offert à Batman était le seul que j’ai aimé) et je l’ai acheté parce qu’il est unique et que je voulais pour essayer l’expérience utilisateur de la collecte d’un NFT », nous dit-il.

Carrascosa a eu son Batman chez VeVE, «et c’était ultra simple. Sans portefeuilles, sans Blockchains… l’UX est simple, attractif et le processus d’achat est rapide ».

«Il y a beaucoup de battage médiatique à déboguer, mais je pense que dans la numérisation des actifs et je pense que les NFT sont actuellement le meilleur outil pour créer des actifs uniques qui ont été totalement fongibles jusqu’à présent. C’est une évolution naturelle de l’économie, à mon avis. »

Vos attentes dans votre cas ne vont pas au-delà de votre propre expérimentation pour connaître l’environnement de votre travail, et les comparer à toute autre pièce de décoration que vous pourriez avoir dans votre maison. «Je l’ai dans mon dossier, et je n’ai aucune attente de faire quoi que ce soit avec lui, car je n’ai aucune attente de faire quoi que ce soit avec l’une des pièces que j’ai à la maison. Ni les photos ni les chiffres que j’apporte avec moi de chaque voyage que je fais… je les ai juste ».

Dans le cas de son Batman, il l’a placé en réalité augmentée sur une table de sa maison. Jusqu’à présent, c’était sa façon d’en profiter.

Ceux d’entre vous qui me connaissent savent que je n’aime pas jouer à l’oreille. Voilà donc mon premier NFT, un Batman «hors du commun» que j’ai placé chez moi grâce à l’AR avec mes deux éléphants de Thaïlande. pic.twitter.com/d6e9twgY76 – Cris Carrascosa ⚡️ (@CarrascosaCris_) 19 mars 2021

En tant qu’expert juridique, nous en avons profité pour vous interroger sur les doutes qui ont surgi ainsi que sur l’éventuelle bulle sur l’accommodation de ces pièces numériques. « Vous ne pouvez jamais avoir pleine confiance dans une entreprise qui n’est pas la vôtre. Bien sûr j’ai des doutes, surtout dans un secteur qui vient de naître et qui a beaucoup battage publicitaire pour déboguer. Mais je fais confiance à ce qui est proposé. Je crois que dans la numérisation des actifs et je pense que les NFT sont actuellement le meilleur outil pour créer des actifs uniques qui jusqu’à aujourd’hui étaient totalement fongibles. C’est une évolution naturelle de l’économie, à mon avis », explique-t-il.

Dans leur cabinet de conseil, ils ont déjà commencé à recevoir les premiers doutes et propositions sur ce qui pourrait être fait avec les NFT. Compte tenu de cela, Carrascosa rappelle la prudence et insiste pour bien comprendre jusqu’où cette technologie peut aller. «Nous avons déjà des approches clients, à la fois pour créer des lignes de NFT dans leurs business models, et pour demander un rapport de marché sur les projets avoir plus de force juridique et réglementaire et ainsi pouvoir y investir. Et si on voit aussi les tournées et les fonds qui entrent dans certains d’entre eux, je pense qu’il n’est pas fou de penser que c’est un secteur qui va se consolider, dès qu’on traite tout le bruit actuel », conclut-il.