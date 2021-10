L’acteur de « Dune » a révélé être terrifié par Stellan Skarsgard

« Dune » est enfin sorti en salles, captivant la critique et le grand public avec la vision du cinéaste canadien-français Denis Villeneuve de l’immense roman spatial épique de l’écrivain Frank Herbert, une œuvre qui, après sa parution en 1965, était considérée comme inadaptée.

Le livre d’Herbert regorge de détails qui ont été ingénieusement présentés dans le film de Villeneuve de manière subtile pour le spectateur moyen, mais facilement reconnaissables pour ses lecteurs, ceci afin de ne pas surcharger son récit, limitant la participation de certains personnages pour qu’ils deviennent plus importants. dans la deuxième partie.

L’un de ces personnages est le baron Harkonnen, le principal antagoniste de l’histoire dont la figure grotesquement monstrueuse représente le principal rival politique du duc Leto Atréides. Parce que la personnalité du personnage dans les pages du livre frôle un peu le dessin animé, Villeneuve a fait de l’acteur Stellan Skarsgard une figure menaçante dont les quelques séquences à l’écran montrent clairement qu’il s’agit d’un personnage extrêmement sinistre.

L’acteur David Dastmalchian, chargé d’incarner Piter de Vries, le conseiller du Baron, a déclaré dans un entretien avec The Hollywood Reporter que ces changements dans le personnage avaient été remarqués dès le premier jour de tournage à ses côtés, se sentant vraiment terrifié dès le début. moment où il la vit émerger du nuage de vapeur.

Dastmalchian, qui prétend être un grand admirateur de l’œuvre de Skarsgard, assure que l’acteur suédois est « la manifestation du baron ». « Ça fait peur. Il est tellement intimidant et malgré toutes ces prothèses et ce design incroyables, ses yeux et sa voix sont la partie la plus puissante de sa performance. Il m’a juste totalement effrayé, c’était incroyable », a-t-elle commenté.

Stellan Skarsgard devrait poursuivre son travail de baron Harkonnen dans la deuxième partie de « Dune », dans laquelle on verra peut-être l’introduction d’un personnage qui a été omis dans cet opus : Feyd-Rautha, son jeune neveu, considéré comme le antithèse de Paul Atréides, qui sera l’un de ses plus grands adversaires.