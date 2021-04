Le faucon et le soldat de l’hiver: qui sont les Dora Milaje?

À la fin du troisième épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver son chemin a conduit Sam, Bucky et Zemo à Riga, la capitale de la Lettonie. Là, ils veulent contacter le Talons des Flag Smashers agrafe, qui a une connexion spéciale à la nouveau sérum de super soldat pour avoir. Cependant, ils sont pas les seules personnesqui sont à la recherche de quelque chose, parce que un vieil ami cherche l’ancien soldat de l’hiver.

De qui nous voulons dire exactement et pourquoi cette personne et le groupe auquel elle appartient sont si importants, nous voulons regarder de plus près ci-dessous. Mais Attention, spoilers à venir!

Le faucon et le soldat de l’hiver: Ayo et le retour de Dora Milaje

Quand nous sommes arrivés à Riga, notre trio inégal a emménagé dans des quartiers communs, à partir desquels ils voulaient planifier leurs prochaines étapes. Cependant, Bucky remarque quelque chose et dit à Sam qu’il viendra plus tard. De petits indices le mènent dans un rue latérale isoléedans lequel il a fait quelqu’un de son Le temps comme un « loup blanc » se réunit à nouveau à Wakanda: Ayo. Elle lui dit que c’est à cause de Zemo ici et viendra pour lui.

Ces téléspectateurs qui font ça Univers cinématographique Marvel suivent depuis longtemps Ayo reconnu. Elle était auparavant dans le blockbuster, entre autres Pour voir « Black Panther ». Comme nous l’apprenons dans l’épisode actuel «Le faucon et le soldat de l’hiver» dans le cadre d’un flashback, elle a aidé Bucky en train d’effacer sa « programmation Winter Soldier » afin qu’il n’est plus contrôlé de l’extérieur peut être. Il a réussi à s’en libérer, même si nous savons qu’il est toujours en proie à des cauchemars.

La Dora Milaje a battu John Walker / © Marvel Studios

Là le délai expire, qui Ayo Bucky et Sam ont concédé pour traquer les Flag Smashers, les prend d’assaut avec certains de leurs camarades les quartiers de nos personnages principauxpour attraper Zemo. Bien que Bucky en parle demande de leur laisser Zemocomme il est utile, un combat s’ensuit. le Dora Milaje alors célébrez leur retour dans une scène d’action bien chorégraphiée dans laquelle elle ne fait pas que nouveau Captain Americamais aussi son acolyte aussi Vaincre Bucky et Sam. Baron Zemo mais réussit en attendant l’évasion. Mais qui sont les Dora Milaje de toute façon?

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: la Dora Milaje dans le MCU

La Dora Milaje a fait sa première apparition dans une bande dessinée « Panthère noire n ° 1 » à partir de 1998. Vous êtes donc toujours un parent jeune partie de l’univers Marvel. Ce groupe, dont le nom est avec « L’adoré » traduit se compose de guerrières excellemment entraînéesqui sont connus du Roi / Reine de l’Empire Wakanda comme gardes du corps personnels servir. À l’origine, les Dora Milaje ont été fondées autour de la harmonie entre les différentes tribus du pays à renforcer.

La Dora Milaje au MCU / © Marvel Studios

Dans l’univers cinématographique Marvel, nous avons des membres de la Dora Milaje, par exemple Ayo, première fois dans le film « The First Avenger: Civil War » vu. Ils y accompagnaient le sien Le roi T’Chaka en tant que gardes du corpsjusqu’à ce qu’il soit assassiné par Zemo. En savoir plus sur la tâche des guerriers et autres membres du groupe Nous avons appris à connaître plus tard dans « Black Panther ». Dans ce film, les Dora Milaje ont fait leur première apparition majeure avant de retourné dans « Avengers: Infinity War » et sont maintenant à nouveau dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ».

Après la série MCU, ce sera bientôt un Retrouvailles avec Ayo et ses camarades donner, après tout, une apparence par eux est probable dans le prochain « Black Panther 2 » être très probable. On ne sait pas si nous la reverrons dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ». Les nouveaux épisodes de la série se déroulent dans ce pays tous les vendredis à 9 heures du matin exclusivement sur Disney +.