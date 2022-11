Fin de « 1899 » expliquée : quelle est la véritable identité de Maura et du créateur

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Créé par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de la série allemande à succès « Dark », «1899 » c’est un Drame d’horreur mystérieux de la période Netflix qui suit un groupe d’immigrants européens qui voyagent de Londres sur un bateau à vapeur appelé le Kerberos pour commencer une nouvelle vie à New York.

Cependant, lorsqu’ils reçoivent une demande d’aide du Promethus, un navire porté disparu en mer depuis des mois, le capitaine Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) ordonne un changement de cap dans l’espoir de retrouver des survivants. A partir de ce moment, une énigme complexe commence à se dévoiler pour ses passagers désorientés.

Bien que dans le bateau perdu Larsen, Maura Franklin (Emily Beecham) et le reste de l’équipe de sauvetage ne trouvent qu’un garçon qui livre un étrange artefact en forme de pyramide.Il n’est pas le seul survivant, car un homme mystérieux se faufile jusqu’à Kerberos et se réfugie dans la pièce à côté de celle de Maura.

Le capitaine Eyk Larsen recevant un important télégramme de la série « 1899 » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « 1899 » ?

Dans chaque épisode de « 1899″ plus d’indices sont révélés qui montrent que les passagers de Cerberus sont connectés d’une manière ou d’une autre et cachent plus d’un secret. Le capitaine a perdu sa femme et sa fille dans un incendie, Lucien (Jonas Bloquet) a usurpé la place d’un militaire et a abandonné son ami Jérôme, également à bord.

De même, Ling Yi (Isabella Wei) a volé une place sur le bateau à un ami, Ángel (Miguel Bernardeau) est gay et tente de s’échapper de New York avec Ramiro (José Pimentão), qui se fait passer pour un prêtre, et Maura Franklin cherche pour son frère Ciaran, qui était apparemment un passager du Prometheus.

Depuis que le garçon et Daniel Solace (Aneurin Barnard) sont montés à bord de Cerberus, des choses étranges commencent à se produire : Eyk Larsen a des flashs inexplicables du passé, un insecte est capable d’ouvrir des portes et des portails, une fille et d’autres passagers semblent morts, et les propriétaires de les deux navires ordonnent de couler le Prometheus.

Convaincu qu’ils essaient de cacher quelque chose, le capitaine décide de retourner en Europe et de prendre le Prometheus.. Cependant, certains membres d’équipage et passagers de troisième classe, fatigués de ne pas obtenir de réponse, organisent une émeute et exigent que le garçon soit livré. Malgré tous les efforts de Maura, le garçon est jeté à la mer et le Cerbère disparaît.

Peu de temps après, le petit garçon réapparaît sur le bateau et lui montre comment fonctionnent les insectes. Il explique également que pour obtenir une réponse, vous devez parler au créateur. En tant, un bruit fait que la plupart des passagers se jettent par-dessus bord.

Tove (Clara Rosager), comme certains survivants, a des flashbacks terrifiants de son passé. Maura et le capitaine soupçonnent que ce qui se passe n’est pas la réalité, alors ils décident d’enquêter sur ce qui semble être le centre de tout. Mais ils sont persécutés par Daniel, qui sait ce qui se passe et essaie tant bien que mal d’empêcher que « tout ne se répète ».

Maura et le capitaine à la recherche du créateur dans la série « 1899 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « 1899 » ?

Qui est vraiment Maura Franklin ?

Maura Singleton est la fille d’Henry, le propriétaire présumé de l’entreprise qui a acheté les bateaux qui ont été remodelés. Singleton se consacre à l’étude du comportement humain et a apparemment acquis Prométhée et Cerbère pour mener à bien ses expériences. La mère de Maura a perdu la raison, alors Henry est obsédé par l’idée de tout comprendre et de trouver une solution.

Ensuite, qui est Daniel et le garçon? Daniel est le mari de Maura et le garçon nommé Elliot est son fils.. Elle ne se souvient de rien en raison de l’implantation de faux souvenirs dans la simulation. Daniel essaie de faire en sorte que sa femme retrouve ses souvenirs avant que tout ne se réinitialise une fois de plus, c’est-à-dire que tous les passagers meurent.

Maura doit trouver le code et Daniel doit récupérer son appareil pour arrêter l’achèvement. Bien qu’ils utilisent Prometheus pour reprogrammer la simulation, ils ne peuvent pas empêcher Henry de piéger Elliot et de menacer de le blesser s’ils ne lui donnent pas la clé que Maura a et ouvre la petite pyramide.

Quand Henry emmène Elliot dans la chambre 1011, il lui injecte quelque chose qui le réveille dans un autre souvenir. C’est ainsi qu’il découvre que sa mère a créé une simulation exclusive pour l’enfant et pour l’empêcher de mourir. En tant, la simulation change grâce au code que Daniel manipule et se propage comme un virus.

Emily Beecham joue Maura Franklin dans « 1899 » (Photo : Netflix)

Qui est le créateur ?

Vers la fin de « 1899« , Henry révèle que c’est Maura qui a créé la simulation avec son mari Daniel en raison d’une idée qu’il a eue après avoir lu l’allégorie de la grotte de Platon. Par conséquent, c’est elle qui est responsable du fait que tout le monde est piégé dans cette boucle.

Après avoir récupéré la clé, Henry la place dans la pyramide afin d’échapper à la simulation, cependant, cela ne fonctionne pas car Daniel a changé le code. Le vrai code se trouve dans l’alliance de Maura, donc le personnage d’Emily Beecham a une chance de s’échapper et de tout réparer.

Avant de la laisser partir, Daniel révèle qu’Henry n’est pas le créateur et qu’il est également piégé dans la simulation. Depuis que Maura est dans la simulation, son frère Ciaran a repris le projet Prometheus.

La première saison de « 1899″ se termine avec le réveil de Maura dans un énorme vaisseau spatial appelé Prometheus, où se trouvent également d’autres caméras. La fille d’Henry trouve une note avec la même phrase qui a été répétée dans les livres du navire : « Que votre café prenne effet avant la réalité », tandis qu’un moniteur montre que le projet a pour mission de survivre, 1423 passagers, 550 membres d’équipage et la date est 19 octobre 2099.

Le reste des passagers de Cerberus observent la destruction de la simulation à la fin de « 1899 » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « 1899″ ?

Les huit épisodes de la première saison de « 1899 » sont disponibles sur Netflix à partir du 17 novembre 2022Par conséquent, pour voir le successeur de « Dark », vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

FICHE TECHNIQUE DU « 1899″