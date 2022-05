Bienvenue à Eden : qui sont les couples de la série Netflix dans la vraie vie

bienvenue à l’éden est l’une des nouvelles versions du service de streaming Netflix et, comme c’est souvent le cas avec leur contenu le plus récent, ils font fureur parmi leurs abonnés du monde entier. Ce thriller de science-fiction créé par Joaquín Górriz et Guillermo López compte 8 épisodes, qui sont joués par un casting plein de jeunes. Les fans se sont déjà attachés aux acteurs et veulent tout savoir sur leur vie intime. Rencontrez vos liens d’amour dans la vraie vie!

« Es-tu content ? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, sont invités à la fête la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. voyage deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis n’est pas vraiment ce qu’il semble… Bienvenue à Eden »a avancé son synopsis officiel.

+ Qui sont les couples de Welcome to Eden dans la vraie vie

-Alex Pastrana

L’acteur vénézuélien de 30 ans incarne Ulises, un garçon froid et implacable qui fera tout pour obtenir ce qu’il veut. Dans ses réseaux sociaux, il se montre en train de faire du sport et de voyager, et à un moment donné, on a cru qu’il était avec Paula Baena, mais ce ne sont que des amis et il n’a pas parlé d’un autre couple.

-Sergio Momo

L’acteur de 25 ans d’origine espagnole a déjà de l’expérience sur la plateforme en ayant fait partie d’Elite et d’El Vecino. Dans le spectacle, il incarne Nico, un drôle de garçon qui entre dans la Fondation. Son Instagram est utilisé pour présenter son travail et on pense qu’il est actuellement célibataire.

-Lola Rodríguez

L’actrice, étudiante en psychologie et militante de la communauté LGBTQ+ est Maika dans la fiction, une fille accro à la technologie très fidèle à Astrid. Comme sa compagne, il n’a dévoilé aucune indication sur une éventuelle idylle en cours.

– Begona Vargas

Cette actrice de 22 ans qui incarne Bel, une fille dure et énigmatique qui vit à Eden, a eu une relation avec Óscar Casas pendant trois ans. Si son nom de famille vous semble familier, il est le frère de Mario Casas. Malheureusement pour eux, ils ont décidé de se séparer, bien qu’il y ait encore des photos publiées sur leurs réseaux.

-Carlos Sora

Cet acteur sourd de 31 ans, reconnu pour son travail à la télévision et au théâtre, incarne Eloy, membre de la Fondation Mute qui est l’ami de Bel. Selon ses réseaux sociaux, il semble être une personne hermétique avec son intimité et compte à peine 13 000 abonnés sur Instagram, mais on s’attend à ce qu’on en sache plus sur lui, en tant que partenaire possible.

-Tommy Aguilera

L’interprète qui s’est démarqué sur SKAM Espagne est Charly dans l’émission, l’un des gars qui se rend à la soirée de la Fondation pour oublier les traumatismes du passé. Comme la plupart des acteurs, il n’a pas montré grand-chose sur ses réseaux et n’a présenté aucun couple.

– Amaia Salamanque

L’actrice et mannequin espagnole qui incarne Astrid, la femme d’Erik et fondatrice de la Fondation Edén, est la première de la liste à avoir une relation stable. Depuis 2010, elle vit en couple avec l’homme d’affaires Rosauro Varo, avec qui elle a 3 enfants.

La chanteuse et interprète espagnole, naturalisée mexicaine, incarne Africa, une fille qui se rend à la fête de la Fondation et qui est caractérisée comme fêtarde et folle. Pour le moment, Belinda est célibataire et sa plus récente histoire d’amour était avec Christian Nodal, chanteur et auteur-compositeur, mais ils se sont séparés et ses fans ne l’aimaient pas du tout.

-Albert Baro

L’un des visages les plus reconnaissables de la série incarne Aldo, un jeune homme qui assiste à la fête de la Fondation et soupçonne les intentions d’Astrid. A 26 ans, il n’a pas encore publié de détails sur une nouvelle relation et son intimité reste un mystère pour ses followers.

– Amaia Aberasturi

L’actrice espagnole vient d’être reconnue après son rôle dans Akelarre, qui l’a amenée à être nominée aux Goya Awards. Dans la série, elle est Zoa, une fille qui part à l’aventure lorsqu’elle se rend à la soirée de la Fondation. Elle est très secrète, mais a confirmé qu’elle sortait actuellement, bien qu’elle n’ait pas encore révélé de qui il s’agissait.

