Ja Rule discute d’un supergroupe en échec avec Jay-Z et DMX dirigé par Irv Gotti

Ja, Jay et X ont presque formé leur propre collectif Hip Hop, mais les trois artistes se sont heurtés à des obstacles.

Les supergroupes Hip Hop ne sont pas rares, mais leur longévité est rare. Il y a eu des artistes qui se sont réunis pour former des collectifs qui ont été considérés comme des supergroupes, mais celui qui a échoué avant même son lancement impliquait prétendument Ja Rule, Jay-Z et DMX. Dans une nouvelle interview, Ja Rule a révélé que l’idée de réunir le trio était une idée originale du patron de Murder Inc., Irv Gotti, mais rassembler les artistes s’est avéré difficile.

«Nous savions ce qui se passait, mais c'était un peu comme se tirer les dents pour le faire, c'est ce que je dis. Jamais une conversation, « dit Ja HipHopDX. « Irv était comme – c'est le film de Don King et Don King essaie de faire baiser Muhammad Ali et, comment s'appelle mon mec, ma, George Foreman pour faire le combat en Afrique, mais il n'avait aucun combattant. était Gotti. C'était Gotti qui a mis sur pied le groupe Murder Inc. et merde. « Ja a continué en révélant qu'il était le nouvel artiste du quartier, donc il était prêt à faire fonctionner les choses, mais les autres, pas tellement. « Jay et X, vous ne pouviez pas les mettre ensemble dans la même pièce », a déclaré le rappeur. « Je n'ai pas donné f * ck. J'étais le nouvel artiste, je sortais juste, donc c'était un honneur pour moi pour pouvoir marcher avec ces mecs, mais pour moi, c'était différent parce que je les connaissais depuis si longtemps. Je les connaissais avant qu'ils ne soient qui ils étaient et c'était comme: 'D'accord, je rime avec mes partenaires. Mes potes. « Bien que leur musique ne se soit jamais matérialisée par une prise de contrôle d'un super-groupe Hip Hop, Ja Rule ne s'en souciait pas car cela lui donnait le temps de se concentrer sur sa carrière et de créer quelques tubes. Découvrez Ja en parlant du supergroupe qui n'a jamais été en dessous.