Il est temps pour l’acteur du Seigneur des anneaux Andy Serkis d’obtenir enfin un Oscar

Andy Serkis possède un ensemble de compétences très spécifiques. L’acteur, après tout, est réputé pour ses performances de capture de mouvement. Pendant son casting d’Alfred Pennyworth en 2022 Le Batman a divisé les fans, ils peuvent probablement s’entendre sur une chose. Serkis – qui a éclaté en tant que Gollum Le Seigneur des Anneaux trilogie – attend depuis longtemps un Oscar pour son œuvre.

Gollum d’Andy Serkis a changé la façon dont les personnages CGI étaient interprétés

Avant ses débuts au cinéma en 1994, Serkis se produisait principalement sur scène. Bien sûr, sa carrière a changé pour toujours après avoir rejoint le réalisateur Peter Jackson. Pour Jackson, Serkis a fourni à la fois la voix et la performance de capture de mouvement pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Le personnage apparaît à peine dans le premier film. Mais le tour de Serkis Les deux tours changé la conversation.

La performance de Serkis – soulignent de nombreux critiques – a brouillé les frontières entre les effets visuels et la performance. Bien que les trois Le Seigneur des Anneaux les films ont remporté les Oscars des meilleurs effets visuels, certains pensent que Serkis méritait sa propre reconnaissance. Après tout, sans ses conseils, Gollum ne serait pas le même. De nombreux fans croient toujours que Serkis a été privé d’un signe de tête du meilleur second rôle.

L’acteur a également joué César dans les récents films « La planète des singes »

Comme si ses performances en tant que Gollum n’étaient pas une preuve suffisante, Serkis a continué à impressionner le public avec ses rôles de capture de mouvement. En 2005, il a retrouvé Jackson en tant que personnage titulaire dans le réalisateur King Kong refaire. Serkis a ensuite assumé des rôles tout aussi difficiles dans Les aventures de Tintin et le Guerres des étoiles suite de la trilogie, dans laquelle il a joué Supreme Leader Snoke.

Pourtant, 2011 a apporté à Serkis peut-être le meilleur rôle de sa carrière. Dans Rise of the Planet of the Singes et ses deux suites, il a joué le chef de singe et le révolutionnaire César. Pour son rôle dans cette trilogie, Serkis a combiné la physicalité animale de King Kong avec le pathétique et la complexité émotionnelle de Gollum. Et sa performance a relancé la discussion sur la manière de classer son travail. Serkis a même remporté des prix de la critique pour avoir joué à César.

Les Oscars devraient absolument donner à Andy Serkis un prix spécial

Avec Le Seigneur des Anneaux trilogie ayant 20 ans en 2021, il n’y a peut-être pas de meilleure occasion de reconnaître la contribution de Serkis. Peut-être que les Oscars ne sont pas tout à fait prêts à inclure des performances de capture de mouvement dans la même catégorie que le jeu d’acteur traditionnel. Mais il est certain que le travail de Serkis est suffisamment important pour justifier un Oscar pour une réalisation spéciale.

De plus, puisque 2020 manquait cruellement de superproductions, la nouvelle que les Oscars honoreraient enfin Serkis pourrait donner un coup de pouce à la télédiffusion de 2021. De toute évidence, la technologie de capture de mouvement s’est avérée inestimable pour Hollywood. Et Serkis est vraiment un pionnier dans le domaine. Il mérite le plus grand honneur de l’industrie pour tout ce qu’il a fait pour changer le visage du cinéma.