iPhone 14 : voici les mises à jour les plus récentes sur la date de lancement des prochains produits phares d’Apple

L’iPhone 14 d’Apple est l’un des appareils mobiles les plus attendus de 2022. Bien que nous ayons une idée approximative qu’Apple annoncera l’appareil vers la fin septembre ou début octobre, il y a eu beaucoup de spéculations sur la date du lancement. un événement.

Nous attendons quatre nouveaux Modèles d’iPhone 14 cette année, et ils seront probablement disponibles en précommande dans quelques mois seulement. Alors que les premiers modèles d’iPhone étaient généralement dévoilés au cours du premier semestre de l’année, Apple est depuis lors passé à un calendrier cohérent d’annonce et de sortie de la nouvelle série d’iPhone 14 à la mi-automne, c’est-à-dire vers septembre.

Les deux seules exceptions à ce calendrier ont été l’iPhone X, sorti le 3 novembre 2017, et l’iPhone 12, sorti le 23 octobre 2020.

La série iPhone 12 a été retardée d’un mois en raison des impacts de la pandémie de COVID-19 en 2020. L’iPhone X a été annoncé en septembre, mais n’est sorti qu’en novembre. L’iPhone X présentait un tout nouveau design et était le premier iPhone avec FaceID. D’où le retard avec le lancement.

Si l’histoire est une indication, Apple organise généralement son événement spécial annuel pour annoncer de nouveaux modèles d’iPhone le premier ou le deuxième mardi de septembre. Cette année, ce serait le 6 ou le 13 septembre. Étant donné que la fête du travail est le 5 septembre aux États-Unis, la date la plus probable pour un discours d’ouverture cette année est le 13 septembre.

Cependant, nous ne pouvons toujours pas exclure entièrement la possibilité de retards. Il existe un certain nombre de problèmes avec la chaîne d’approvisionnement mondiale, allant des pénuries de puces et autres aux fermetures dans les principales villes industrielles de Chine, causées par le COVID-19.

Il y a eu des rapports qui suggèrent qu’Apple a du mal à acquérir des composants pour son iPhone 14 Pro Max, mais c’est à peu près tout. Selon toute vraisemblance, les trois autres appareils seront facilement disponibles lorsque Apple lancera enfin la série.

La gamme iPhone 14 devrait apporter des améliorations à la caméraune refonte pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et plus. Par exemple, les modèles Pro sont prévus pour comporter une perforatrice le long avec une découpe en forme de pilule. La caméra frontale devrait être mise à jour, une nouvelle couleur violette pourrait être proposée et il y a des rumeurs d’un affichage permanent.

Nous devons également considérer que l’iPhone est le produit le plus vendu d’Apple, il y a donc de très bonnes chances qu’ils puissent simplement accueillir la production d’iPhones sur tous leurs autres appareils pour se préparer à temps pour un lancement en septembre. Au cas où Apple manquerait son échéance de septembre, il serait obligé de faire marche arrière contre toutes les autres grandes marques de téléphones mobiles. C’est une position dans laquelle Apple ne veut pas être.

