Le premier mobile au monde avec 18 Go de RAM est lancé cette semaine

Ce sera le travail d’ASUS, et cela arrivera beaucoup plus tôt que vous ne l’imaginez. C’est le premier mobile de l’histoire avec 18 Go de RAM.

Cela fait seulement un an que le Galaxy S20 Ultra est devenu le premier mobile de l’histoire avec 16 Go de RAM. Maintenant, il y a une autre entreprise qui veut battre le record obtenu par Samsung avec son précédent appareil phare.

Ce n’est autre qu’ASUS. Et c’est que la société taïwanaise s’apprête à se lancer le premier mobile au monde avec 18 Go de RAM. Ce sera la nouvelle génération de sa série de terminaux axée sur le jeu, ASUS ROG.

18 Go de RAM pour le nouveau ASUS ROG Phone 5

ASUS n’a pas été en charge d’annoncer l’arrivée de son premier appareil avec 18 Go de RAM, mais SK hynix, société spécialisée dans les semi-conducteurs, et en charge de la fabrication des puce mémoire qui montera la nouvelle bête d’ASUS.

Dans un communiqué de presse publié par ladite société, le fonctionnaire entrée en phase de production de masse Depuis le premier Mémoire DRAM LPDDR5 Capacité de 18 Go, jusqu’à 20% plus rapide que la technologie précédente, avec une vitesse maximale de 6400 Mbps.

La signature elle-même indique que le premier lot de ce nouveau type de mémoire est destiné à être utilisé dans le ASUS ROG Phone 5, dont la présentation aura lieu le lendemain 10 mars, et deviendra donc le premier mobile au monde avec 18 Go de RAM à l’intérieur.

En plus de cela, nous savons que le terminal aura un écran OLED avec un taux de rafraîchissement élevé, et bien sûr le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G. Il est également prévu que le terminal aura un batterie de grande capacité, et d’autres ajouts conçus pour améliorer l’expérience lors de la lecture.

