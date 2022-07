Brandon Jenner parle du rôle absent de Caitlyn Jenner dans sa vie

Caitlyn Jenner est peut-être mieux connue pour sa médaille d’or olympique ou pour être un parent et un beau-parent de la célèbre famille Kardashian-Jenner.

Mais pour les autres enfants biologiques de Jenner, son association avec la première famille de la télé-réalité a eu un coût.

En 2020, Brandon Jenner, le deuxième fils aîné de Caitlyn Jenner, a écrit sur sa relation tendue avec son père en grandissant dans son livre « To Me, He Was Just Dad: Stories of Growing Up with Famous Fathers ».

Caitlyn Jenner est une femme trans mais ses enfants l’appellent toujours « papa » ou leur « père » donc, pour les besoins de cet article, nous ferons de même.

Brandon, 41 ans, dit que son temps avec Caitlyn ne s’est jamais senti authentique, selon plusieurs points de vente – que son temps avec elle ne se sentait pas authentique.

Brandon Jenner a accusé Caitlyn Jenner d’être un parent absent.

« Je n’ai pas vu mon père plus d’une demi-douzaine de fois entre huit et vingt-cinq ans », écrit Brandon.

Il parle de son enfance tumultueuse avec son père, disant que Caitlyn a acheté à Brandon un vélo de 250 € et qu’il lui devait l’argent. Il n’avait que huit ans.

Des semaines plus tard, sur une plage, Caitlyn a ramassé un abricot dans un arbre et a dit à Brandon que s’il pouvait frapper un arbre à 60 pieds, il n’aurait qu’à rembourser la moitié de l’argent pour le vélo.

Brandon l’a frappé au centre, ce qui l’a rendu fier, mais Caitlyn était moins enthousiaste.

« Peut-être qu’il était (fier), mais tout ce qu’il a dit était: » Maintenant, tu me dois juste cent vingt-cinq dollars. J’avais huit ans et je n’avais aucune idée de comment j’allais gagner de l’argent », se souvient-il.

Dans son livre, Brandon écrit qu’après que Caitlyn a épousé Kris Jenner en 1991, tout a changé.

Il évoque le fait qu’il n’a jamais aimé être avec la maison Kardashian.

Que bien qu’il ait un lien fort avec les sœurs Kendall et Kylie, il a admis que ce n’était jamais son truc d’être là.

« Après que papa ait rencontré et épousé Kris, la famille est devenue une entreprise pour lui, et je suis resté à l’écart pendant la majeure partie de mon adolescence », dit-il. « Je ne voulais pas faire partie de leur dynamique. »

« Malheureusement, les échanges peu fréquents ressemblaient plus à des séances de photos mises en scène qu’à de véritables liens », écrit-il, auquel il ajoute plus tard qu’il s’agissait de séances de photos pour les cartes de Noël.

Brandon dit également que son père ne s’est jamais senti heureux dans la maison, disant: « Je sais maintenant, cependant, que papa était assez malheureux dans cette maison et avait l’impression qu’il n’était pas bien traité. »

Après la transition de Caitlyn en 2015, Brandon a noté comment leur relation s’était améliorée.

Brandon souhaitait que sa mère fasse sa transition le plus tôt possible, en disant non seulement parce que je pense qu’elle aurait été plus heureuse, mais parce que je pense que nous aurions pu construire une relation plus forte plus tôt. »

L’autre fils de Caitlyn, Brody Jenner, a également été franc sur sa relation avec son père.

Brody Jenner a également parlé de sa relation avec sa mère dans un épisode de 2019 de « The Hills », selon Page Six.

« Bruce n’était tout simplement jamais vraiment là », a déclaré Brody.

« De temps en temps, peut-être une fois tous les deux ans. Il n’était pas là pour ma remise de diplôme. Il n’était pas là pour la plupart de mes anniversaires. Donc, oui, il n’y avait vraiment aucune relation. C’était très superficiel. » il a continué. « Finalement, nous avons commencé à nous rapprocher. Et puis, tout d’un coup, c’était comme… je commençais à peine à connaître Bruce, et puis Bruce est devenu Caitlyn. »

Brandon a également fait écho à la même chose à propos de grandir sans son père, en disant: « Je ne l’ai pas vraiment fait, tu sais? Quand j’étais vraiment petit, nous avons passé un peu de temps. »

« Quand il a commencé, vous savez, évidemment avec la famille, la famille Kardashian, et tout ça, je ne le voyais pas vraiment beaucoup », a-t-il déclaré.

Bien que Brody n’ait pas eu la même révélation que Brandon maintenant que lui et Caitlyn sont à nouveau proches, il soutient la transition effectuée par son père.

« Caitlyn est une personne totalement différente de Bruce », a-t-il déclaré. « C’est son vrai moi, mais Bruce s’est toujours beaucoup retenu et a été quelqu’un de totalement différent. »

Kurtis Condra est un écrivain pour YourTango, basé à San Francisco, en Californie. Son expertise comprend des plongées profondes dans la culture pop, des histoires d’intérêt humain et des nouvelles. Lorsqu’il n’écrit pas pour YourTango, il se concentre sur sa poésie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.