9 actualités WhatsApp de ces derniers jours que vous avez peut-être manquées

WhatsApp prépare d’excellentes nouvelles pour les mois à venir. Restez à jour avec chacun d’eux, peut-être qu’ils peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de la plate-forme.

WhatsApp, la plateforme de messagerie la plus populaire, évolue constamment pour offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs. On le voit bien avec les annonces de ses nouveautés, qui sont rendues publiques pratiquement tous les jours. Pour vous tenir au courant des futurs changements de WhatsApp, nous recueillons dans cet article les 9 news WhatsApp de ces derniers jours que vous avez peut-être oubliées.

Veuillez faire attention, car certains de ces nouveaux changements et fonctionnalités peuvent améliorer significativement l’utilisation que vous faites de la plateforme. Certains accéder à l’application mobiletandis que d’autres modifications seront disponible pour la version Windows. Par exemple, ces nouvelles fonctionnalités nous font progresser des améliorations dans les réactions aux messages, l’arrivée de nouveaux filtres et confirment également d’autres choses que nous savions déjà, comme un outil pour transférer rapidement les chats d’Android vers iOS.

Plus de contrôle pour les administrateurs de groupe

L’une des nouveautés que WhatsApp prépare profitera notamment aux administrateurs de groupes privés. Jusqu’à présent, ceux-ci pouvaient envoyer des invitations aux utilisateurs pour rejoindre des discussions de groupe. au fur et à mesure qu’il progressait WABetaInfoà l’avenir les administrateurs pourront activer une fonction qui leur permettra de pouvoir choisir s’ils acceptent ou rejettent chaque demande d’adhésion qu’ils reçoivent.

C’est un outil très utile, car le lien d’invitation peut atteindre des personnes qui n’ont pas vraiment besoin d’être dans le groupe. De cette façon, les administrateurs auront le dernier mot, plus de contrôle sur les utilisateurs qui rejoignent le groupe. Par conséquent, ils gagneront également du temps en évitant avoir à éliminer ceux qui se faufilent dans le groupe privé sans y être invité.

Transfert facile des chats d’Android vers iOS

Tu peux déjà transférer vos chats WhatsApp d’Android vers iOS facilement sans perdre toutes vos conversations, images, audios et fichiers en cours de route. Cela est possible grâce au lancement de l’application Migrer vers iOSque vous pouvez télécharger gratuitement sur le Google Play Store.

Lorsque vous ouvrez cette application sur votre Android, sélectionnez l’iPhone vers lequel vous souhaitez transférer les données et sélectionnez-le également.Les fichiers spécifiques que vous souhaitez transférer. Ensuite, vous n’avez plus qu’à attendre la fin du processus. Une chose à garder à l’esprit est que le terminal source doit être mis à jour vers au moins Android 5.

Photo de couverture pour les comptes WhatsApp Business

Une autre nouveauté que nous avons récemment connue est que les comptes WhatsApp Business peuvent configurer une image de couverture pour leur profil d’entreprise. Cette forme de photos de profil vitaminées est en développement depuis février, même si jusqu’à présent, il n’a pas atteint WhatsApp Business Beta sur Android.

Si vous avez une entreprise et que vous utilisez la version bêta de WhatsApp Business, vous pouvez désormais définir une photo de couverture différente de celle de votre profil. Pour cela, allez dans Paramètres et cliquez sur la photo de profil elle-même. De plus, pour voir les photos de couverture d’autres entreprises, appuyez simplement sur leur profil.

Filtre exclusif pour les chats non lus

Si vous faites partie de ceux qui laissent généralement des conversations non lues pendant plusieurs jours, cette nouveauté de WhatsApp est conçue pour vous. La plateforme prépare un filtre qui vous permet accéder directement aux chats dans lesquels vous avez des messages non lus. Ainsi, vous n’aurez pas à parcourir toutes les conversations ouvertes pour trouver les chats que vous avez en attente de réponse.

Pour le moment, cette fonctionnalité est en cours de test dans la version WhatsApp Desktop Beta 2.2221.1 pour Mac et Windows. Cliquez simplement sur le bouton de filtreà droite de la barre de recherche, pour afficher directement les chats non lus.

Réagissez à un message avec n’importe quel emoji

Une nouvelle mise à jour a atteint WhatsApp Beta pour iOS, ce qui nous a permis de savoir que bientôt on pourra réagir à un message avec l’emoji qu’on veut. Cette nouveauté n’est pas une surprise, puisque la réaction avec n’importe quel emoji dans WhatsApp Beta pour Android est déjà en cours de test. Cependant, cela nous fait savoir que la nouvelle fonctionnalité est toujours valable.

Nous n’aurons qu’à appuyer longuement sur le message auquel nous voulons réagir et appuyez sur le bouton +. De cette façon, nous accéderons à la galerie complète d’emoji et nous pouvons sélectionner celui que nous voulons utiliser pour la réaction.

Les appels sont renouvelés avec 3 nouveautés

Les appels WhatsApp évoluent avec 3 nouvelles fonctionnalités que nous attendons avec impatience. La plus importante d’entre elles est peut-être celle qui nous permet désactiver un utilisateur pendant un appel, afin que nous puissions éviter d’être dérangés pendant que nous avons une conversation. Cela est possible en touchant son nom, une action qui nous donnera également accès au envoyer un message privé à cet utilisateur spécifique.

Enfin, WhatsApp affichera bientôt un avis au bas de l’écran lorsque quelqu’un rejoint l’appel vidéo. Il s’agit d’un indicateur très utile, en particulier lors de la participation à des appels avec de nombreux participants.

Mettre en pause et redémarrer l’enregistrement audio sous Windows

Si vous installez la version 2.2223.11.70 de WhatsApp Beta pour Windows, vous recevrez l’une des fonctionnalités les plus intéressantes qui sont arrivées récemment sur WhatsApp. Il s’agit de mettre en pause puis redémarrer l’enregistrement audioce qui nous permet d’arrêter l’enregistrement d’une note vocale, d’écouter ce que nous avons enregistré, puis de reprendre l’enregistrement.

Auparavant, dans la version bêta, il était possible d’arrêter l’enregistrement et d’écouter l’audio, mais il n’était pas possible de le reprendre pour continuer avec l’audio. Grâce à cette nouvelle mise à jour, vous pourrez arrêter l’enregistrement audio si quelqu’un ou quelque chose interromptsachant que plus tard vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté sans aucun problème.

Création automatique d’albums d’images

Une autre nouveauté de Windows Beta est la création automatique d’albums d’images. Ainsi, lorsqu’un utilisateur envoie plus de 3 vidéos et photos à la suite, celles-ci seront automatiquement regroupées dans un album afin que le récepteur puisse les voir plus confortablement. Ainsi, vous n’aurez pas à faire défiler le chat pour voir chacune des images, vous pourrez toutes les voir depuis l’album.

Comment envoyer des messages et des photos qui disparaissent sur WhatsApp

Les réactions arrivent sur WhatsApp sous Windows

Les utilisateurs utilisant la version bêta de WhatsApp sur Windows peuvent également réagir aux messages maintenant. Dans ce cas, ils trouveront un bouton avec un emoji sur un côté du message. En cliquant dessus, une fenêtre avec six emojis s’affichera avec laquelle vous pourrez réagir à un message. Vu qu’il sera bientôt disponible pour Android et iOS, le plus normal est que à l’avenir, vous pouvez également réagir avec n’importe quel émoticône dans WhatsApp pour Windows.

Comme nous l’avons vu, les dernières semaines de WhatsApp ont été assez chargées. Il ne reste plus qu’à attendre que les nouvelles fonctionnalités préparées par la plateforme atteignent la version finale de l’application et, de cette façon, nous pouvons tous en profiter. Comme toujours, chez Andro4all, nous vous tiendrons au courant.

