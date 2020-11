iPhone 13: Ming-Chi Kuo croit en un plus grand succès

L’iPhone 13 se vendrait mieux que l’iPhone 12. C’est l’opinion du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo. Cela serait notamment dû à une caméra ultra grand angle considérablement améliorée dans les modèles haut de gamme.

On ne peut pas dire avec certitude à quoi il ressemblera avec les chiffres de vente de l’iPhone 12 si peu de temps après le lancement. L’analyste Ming-Chi Kuo suppose toujours que l’iPhone 13 sera un plus grand succès. Là, MacRumors écrit en référence à une note de l’analyste. Il donne plusieurs raisons à cela. Les modèles d’iPhone 13 devraient redémarrer en septembre comme d’habitude et les problèmes de production devraient être résolus l’année prochaine. Autre raison: l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient apporter une bien meilleure caméra ultra grand angle.

Nouvelle caméra ultra grand angle

Le nouvel appareil photo aurait une ouverture de f / 1,8, ce qui signifie de meilleures photos en basse lumière par rapport à l’appareil photo de l’iPhone 12 avec une ouverture de f / 2,4. Comparé aux modèles iPhone 12, le nouvel appareil photo utilise apparemment six objectifs au lieu de cinq. Cela devrait neutraliser la distorsion de l’image. Enfin, le nouvel appareil photo devrait bénéficier d’une mise au point automatique. Les caméras ultra grand angle sont souvent utilisées pour les panoramas et l’architecture de la ville.

Les réseaux 5G mieux étendus en 2021

Ensuite, il y a l’expansion du réseau 5G, qui aurait dû faire des progrès significatifs en 2021. Cela fait des modems 5G des iPhones un argument de vente plus fort. Du moins en ce qui concerne les iPhones, on peut s’attendre à un certain retour à la normale en 2021.