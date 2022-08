7 séries de super-héros HBO Max à regarder du 3 au 10 août

hbo max a dans son catalogue tout ce qui concerne les super-héros de Bandes dessinées DC et cela ne se limite pas aux films DCEU comme Homme d’acier Soit La Ligue des Justiciers de Zack Snyder ou aux séries animées qui ont tant de succès dans le monde entier. Il y a aussi de la place pour des spectacles d’action en direct qui ont su capter l’attention d’un large public et qui sont maintenant disponibles sur la plateforme.

Différents personnages se distinguent parmi ceux qui ont leur propre émission de télévision à travers hbo max. Certaines sont des séries historiques, qui ont marqué une époque. D’autres, des histoires récentes qui ont su conquérir le public mondial grâce à leurs valeurs de production et leurs intrigues bien argumentées. La vérité est que ces programmes valent la peine d’être appréciés et hbo max offre l’occasion idéale de le faire.

+ Série de super-héros sur HBO Max

.sept. fille étoile

La lycéenne Courtney Whitmore découvre le puissant Cosmic Staff et apprend que son beau-père Pat Dugan était l’acolyte de Starman, devenant l’inspiration pour toute une nouvelle génération de super-héros après la mort de la Justice Society of America dans une terrible bataille contre le méchant. membres de la Société de l’injustice.

.6. chauve-souris

Kate Kane fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Gotham City des méchants les plus dangereux et des pires menaces. La vérité est qu’elle devra affronter ses propres démons intérieurs avant de devenir le symbole de l’espoir dont un endroit assiégé par la corruption comme cette ville a vraiment besoin. Ce sont des moments difficiles pour remplacer le Dark Knight.

.5. Chose des marais

Abby Arcane rentre chez elle dans le Marais, en Louisiane, pour enquêter sur un virus mortel apparemment transmis par le marais, où elle développe un lien avec le scientifique Alec Holland. Holland meurt tragiquement et c’est alors qu’Arcane découvre enfin les mystères du marais et que, après tout, il y a une chance que son ami ne soit pas tout à fait mort.

.4. Smallville

Explorez l’adolescence de Clark Kent, qui deviendra dans le futur le super-héros le plus puissant de tous, Superman. Ces années sont difficiles pour le jeune homme qui s’adapte à ses nouveaux pouvoirs et doit faire profil bas même si à l’intérieur il veut vivre la vie à son plein potentiel. Durant cette période, il développe une grande amitié avec Lex Luthor, qui sera plus tard son plus grand rival.

.3. Veilleurs

Il se déroule 34 ans après le roman graphique dont il s’inspire. A Tulsa, Oklahoma, courant 2019, un groupe de suprématistes blancs, les Septièmes Chevaliers, s’est approprié les écrits du héros Rorschach et de sa figure masquée pour mener une violente croisade contre les minorités et la police qui imposent des réparations historiques à ceux qui sont reconnus coupables .. victime de toutes ces injustices raciales.

.deux. Constantin

Le protagoniste a son âme condamnée à l’enfer ! Il découvre bientôt que Liv, la fille d’un ami, a la capacité de voir et de prédire des événements surnaturels. Avec elle et grâce à sa connaissance des arts sombres, ce personnage profitera des compétences qu’il réunit avec son nouvel ami pour parcourir le pays et mener une croisade contre ces démons qui menacent notre monde, les envoyant là où ils appartiennent vraiment.

.1. superman et lois

Cette fois, Superman a déjà sa vie de super-héros bien établie au même titre que sa famille avec Lois Lane et ses deux fils adolescents : Jonathan et Jordan. Tous retourneront à Smallville où Clark retrouvera l’amour de sa jeunesse, Lana Lang, son mari, Kyle Cushing et leur fille : Sarah. Bientôt, la vie paisible de ce groupe de personnes sera menacée.

