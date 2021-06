Il n’y a pas d’algorithme unique : le responsable d’Instagram explique comment fonctionne l’application à l’intérieur

Les algorithmes des principaux réseaux sociaux ou moteurs de recherche sont un secret d’entreprise rarement dévoilé. Celui sur TikTok par exemple est l’un des plus convoités. Maintenant son rival Instagram a rendu public le fonctionnement de son algorithme. Ou plutôt, ses algorithmes. Une décision qui plaira bien sûr à la Commission européenne.





Adam Mosseri, responsable d’Instagram sur Facebook, a publié un article sur le blog officiel du réseau social. Dans le détaille le fonctionnement de l’algorithme pour répondre à des questions telles que « pourquoi certaines publications ont-elles plus de vues que d’autres ? » et « Comment Instagram décide-t-il de ce qui m’arrive en premier ? » En général, comment Instagram recommande-t-il les publications ?

Algorithmes multiples et beaucoup de données

Adam Mosseri pense que la principale raison pour laquelle les gens ne comprennent pas Instagram est qu’ils le voient comme un algorithme unique. Non, il dit qu’il y a « une variété d’algorithmes, de classificateurs et de processus, chacun avec son propre objectif ».

Par conséquent, nous avons un algorithme de recommandation pour Feed, un autre pour Explore, ou un très différent pour Stories ou Reels. Ils disent que les gens ne recherchent pas la même chose dans chaque section du réseau social, donc les choses sont classer et afficher différemment dans chaque partie de l’application.

En entrant plus en détail par exemple dans le Feed ou les Stories, Adam Mosseri explique que collecter des données à différents endroits pour mieux comprendre ce qu’il faut montrer. Par exemple, il collecte des données de la publication comme les « likes », la date de publication, le lieu ou la durée d’une vidéo s’il y en a une. De même, ils collectent des informations sur la personne qui l’a publié et l’historique des interactions qui ont eu lieu entre l’expéditeur et le destinataire.

Enfin, le responsable d’Instagram donne une série de conseils aux utilisateurs qui pensent que leurs publications ne sont pas assez vues ou qu’Instagram les fait taire. La réalité selon Adam est que les gens ne voient même pas la moitié des messages des utilisateurs qu’ils suivent. Solution? Cela aide en partie à choisir des « amis proches » dans les histoires ou à mettre en sourdine les personnes qui ne sont pas intéressées.

