Le premier regard de Disney sur la série Marvel Studio Mme Marvel est arrivé vendredi avec une foule d’autres annonces et sorties de séquences liées à Marvel. En lien avec les années 2023 Les Merveilles, Mme Marvel présentera Kamala Khan, interprétée par Iman Vellani, une jeune adoratrice de Captain Marvel qui acquiert ses propres super pouvoirs et fera finalement équipe avec son idole et WandaVisionde Monica Rambeau pour le film anciennement connu sous le nom Capitaine Marvel 2. Au dos des nouvelles révélations, l’un des co-créateurs du jeune personnage a révélé qu’il y avait beaucoup de pression pour donner vie aux héros Marvel, et ils espèrent juste que le résultat final sera suffisant pour les fans.

Postant sur Twitter en réponse au rapport de Variety sur le premier aperçu de la série, Sana Amanat, une éditrice de bandes dessinées qui a travaillé sur de nombreuses publications Marvel, dont Spider-Man et Captain Marvel, a déclaré : « J’ai travaillé dur avec une équipe incroyable pour apporter ce spectacle à la vie. La pression et la responsabilité que nous ressentons tous sont intenses. L’amour que nous avons est immense. En priant, nous pouvons vous rendre tous fiers. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tant de choses reposent sur les jeunes épaules du personnage de Kamala, notamment parce qu’ici la série de bandes dessinées est l’un des plus grands nouveaux projets solo à sortir par Marvel Comic au cours des dix dernières années, mais aussi parce qu’elle a a brisé les barrières pour être un héros pakistanais-américain qui a été responsable d’amener de nombreuses jeunes lectrices dans le monde de Marvel, et a contribué à inspirer de nombreux autres groupes ethniques dans le processus. Porter cela à l’écran est maintenant quelque chose qui est une responsabilité encore plus grande pour l’équipe derrière la série.

Le texte de présentation officiel de Disney sur la série se lit comme suit : « Mme Marvel présente Kamala Khan, une pakistanaise américaine de 16 ans originaire de Jersey City. Artiste en herbe, joueuse passionnée et scribe vorace de fan-fiction, elle est une grande fan des Avengers, et en particulier de Captain Marvel. Mais Kamala a toujours eu du mal à trouver sa place dans le monde – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle obtienne des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés. Iman Vellani joue le rôle de Kamala Khan alias Mme Marvel. La série est dirigée par les producteurs exécutifs Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy, avec le producteur exécutif Bisha K. Ali comme scénariste en chef.

Mme Marvel peut être l’introduction du nouveau personnage, mais ce ne sera certainement pas la dernière que nous verrons d’elle. Les Merveilles fera équipe du jeune héros avec Captain Marvel et Monica Rambeau, dans une histoire qui offre une suite à Capitaine Marvel, Avengers : Fin de partie et a également des liens avec WandaVision et le prochain Invasion secrète séries. Il est également probable que Mme Marvel pourrait bien apparaître dans d’autres projets futurs du canon Marvel.

Malgré d’autres révélations lors de la journée Disney + vendredi, il n’y a toujours pas de mot officiel sur la date de la première de la série, mais les commentaires d’un récent appel de Disney Investor semblaient situer la date d’arrivée entre juillet et septembre de l’année prochaine, ce qui en fait probablement le deuxième ou très probablement troisième sortie télévisée de Marvel en 2022.





Harry Styles est «tellement reconnaissant» de rejoindre l’univers cinématographique Marvel Le chanteur de One Direction et acteur de Dunkerque Harry Styles a parlé pour la première fois de son rôle dans Eternals et de sa gratitude pour avoir travaillé avec Chloe Zhao.

Lire la suite





A propos de l’auteur