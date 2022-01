Jim Carrey n’est pas qu’un acteur comique : 3 films dramatiques où il brille

in

Jim Carrey a 60 ans et bien qu’on le reconnaisse comme un grand comédien, il a aussi excellé dans les films dramatiques. Ici, nous vous parlons de trois articles exceptionnels.

©Getty ImagesJim Carrey a 60 ans.

Plus d’une fois, vous aurez ri avec les films dans lesquels il a joué Jim Carrey. Sa filmographie regorge de comédies Quoi Ace Ventura, Le masque, Menteur Menteur ou Le grinch pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, leur qualité d’acteur et son Polyvalence lui ont permis d’affronter une autre classe de rôles plus associés à drame.

En avril, il sera temps de revoir Carrey à l’écran avec l’arrivée de Sonic 2 le film, après le succès du premier film, sorti en février 2020. Mais, on l’a dit, son talent s’étend à des films pas forcément associés à la comédie.

Dans spoilers, nous soulignons les rôles dramatiques que Jim Carrey a eus dans sa carrière. Le jour de sa 60e anniversaire, on célèbre ce grand acteur en se souvenant de trois films importants de sa carrière, mais où il a brillé comme acteur dramatique, auquel nous ajoutons une piste bonus.

3 films dramatiques de Jim Carrey

Le Majestueux (2001)

Les critiques de ce film étaient divisées en 2001 lors de sa sortie, mais au fil du temps, il est devenu l’un des films où Jim Carrey se démarque le mieux. C’est l’un de ses premiers rôles matures dans Hollywood dans ce film réalisé par Franck Darabont sur la vie d’un scénariste qui passe du succès à être accusé d’être communiste dans les années 1950.

Où pouvez-vous voir? Amazon Prime Vidéo (États-Unis)

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

Spike Jonzé a sorti de sa grande intelligence un film dramatique parfait pour Jim Carrey, qui est devenu Joël Barish, un jeune homme timide et solitaire avec des frustrations dans sa vie, où tout change lorsqu’il rencontre Clémentine Kruczynski (le grand Kate Winslet). Ce film est sans aucun doute l’un des meilleurs drames romantiques de ce siècle.

Où pouvez-vous voir? Netflix

Le spectacle Truman (1998)

Le film le plus étonnant de la carrière de l’acteur. Un film qui anticipait ce qui viendrait plus tard dans l’ère de la télé-réalité, et qui est aussi devenu un questionnement sur la condition humaine. Il a été nominé pour trois Oscars, mais injustement aucun pour Jim Carrey (cette année-là Roberto Benigni remporté par La vie est belle).

Où pouvez-vous voir? hbo max

Bonus Track: L’homme sur la lune (1999)

Ce n’est pas l’un des rôles les plus populaires de Carrey, bien qu’il prouve sa polyvalence face à toutes sortes de rôles. Est biopic, à la frontière de la comédie et du drame, raconte la vie du comédien Andy Kaufman, que le célèbre acteur joue presque parfaitement.

Où pouvez-vous voir? Amazon Prime Vidéo (États-Unis)

