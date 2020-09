Volkswagen Polo R WRC. Homologation spéciale (oui, bien est) à vendre

LES Volkswagen Polo R WRC «Street», lancé en 2013, n’a été produit qu’en 2500 exemplaires pour l’approbation de la dominante Polo R WRC qui a remporté quatre titres constructeurs et pilotes (2013, 2014, 2015 et 2016) au championnat du monde des rallyes (WRC),

Les promotions d’homologation sont de toutes formes et tailles, pourquoi pas sous la forme d’un polo?

Et contrairement à la Peugeot 206 GT, autre homologation spéciale, elle ne s’est pas arrêtée aux apparences (elle n’ajoutait que des pare-chocs volumineux, mais une puissance de feu «nulle»), la Polo R WRC apporte plus de «feu à vendre».

La Polo R WRC est encore aujourd’hui la Volkswagen Polo la plus puissante de tous les temps, avec 220 ch et 350 Nm de couple, gracieuseté de l’EA113, un bloc de 2,0 l, quatre cylindres, turbo – le prédécesseur de l’actuel EA888. 20 chevaux de plus que la Polo GTI actuelle.

Mieux … Pas un DSG en vue. Cette homologation spéciale ne pouvait être achetée qu’avec une transmission manuelle à six vitesses. Cependant, contrairement à son «frère» de compétition, la version route n’était pas livrée avec quatre roues motrices, mais canalisait à la place toute la force de l’EA113 uniquement et uniquement à travers l’essieu avant – avec quelques difficultés, compte tenu des tests de hauteur… Il y avait un manque de différentiel autobloquant.

C’était assez rapide, plus rapide que les autres petits trappe chaude de l’époque, comme la Ford Fiesta ST (1.6 Turbo, 182 ch), ou encore la Volkswagen Polo GTI (1.4 Turbo, 180 ch), avec 100 km / ha expédiés à 6,4s et la vitesse maximale à réglé à 243 km / h.

Volkswagen Polo R WRC, 2014

L’unité 0414/2500 que vous pouvez voir sur les images est de novembre 2014, a seulement 19 mille kilomètres et est en vente en Allemagne, via Auto Zitzmann.

Comme toutes les Polo R WRC la carrosserie a trois portes, les roues sont de 18 ″, et viennent avec la décoration exclusive et pas très discrète de ce modèle. L’intérieur est marqué par un volant sport à fond plat et une marque de 12 heures et des sièges sport avec des emblèmes WRC cousus, tous deux doublés d’Alcantara.

La Polo R WRC # 0414 n’a eu qu’un seul propriétaire jusqu’à présent et se vend pour environ 22 300 euros. Coûteux? Eh bien, il s’agit encore d’une homologation spéciale limitée …

