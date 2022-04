Iosi, l’espion repenti : tragédie, tromperie et secrets dans le thriller énigmatique créé par Daniel Burman

Les attentats contre l’ambassade d’Israël en 1992 et contre l’AMIA en 1994 sont une plaie ouverte dans l’histoire argentine, la mémoire des victimes et de leurs proches n’ayant pas encore été honorée de justice. La nouvelle série de Amazon Prime Vidéo appel Iosi, l’espion repenti propose de réfléchir sur ces tragédies d’un espion du renseignement nommé José Pérez.

La production dirigée par Sébastien Borensztein (Un grand conte, L’Odyssée de Giles) Oui Daniel Birman (Le Roi des Onze, Le Nid Vide) est basé sur le livre écrit par des journalistes Miriam Lewis Oui Horace Lutzky, qui a été publié en 2015. Bien que ce roman politique soit structuré à partir des témoignages de cet ancien agent -aujourd’hui témoin protégé- la série comprend également des personnages qui, bien qu’ils n’aient pas existé, ajoutent un assaisonnement encore plus particulier à ce qui est raconté.

De quoi parle ‘Iosi, l’espion repentant’ ?

Buenos Aires. Milieu des années 1980, peu après le retour de la démocratie dans le pays. Le personnage central de cette histoire est José Pérez, un jeune homme d’Entre Ríos, qui suit une formation pour devenir policier. Mais l’un de ses patrons décide de le recruter pour devenir agent de renseignement. Ainsi, il a laissé toute sa vie dans la province pour s’installer dans la capitale de l’Argentine. Au début, il ne sait pas trop ce qu’il a à faire, mais malgré sa réserve et sa conduite tranquille, bien qu’un peu cynique, il est motivé.

Par hasard, il rencontre Claudia, qui sera sa patronne et lui présentera le plan dont il est responsable. L’objectif est que José, sous le nom de Iosi, s’infiltre dans la communauté juive pour recueillir des informations, car d’après ce que lui ont dit ses hiérarchies, un plan anti-argentin y était en train d’être élaboré. Cependant, ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il ne s’agissait ni plus ni moins que d’une folle et sombre théorie du complot. Comme si cela ne suffisait pas, sa présence en tant qu’espion dans la communauté aurait pu déclencher les plus grands attentats terroristes d’Amérique latine, qui ont fait au total 114 morts et 542 blessés.

Ainsi naît ainsi la clé de l’histoire : la intrigue. Une intrigue qui, soit dit en passant, est parfaitement maîtrisée au fil des chapitres. Le rythme avec lequel les événements sont racontés est dynamique mais sage, ce qui n’est pas toujours si facile à réaliser. La difficulté dans ce type d’histoire est d’être énigmatique mais suffisamment clair en même temps pour que le spectateur comprenne d’emblée quel est le cœur de l’intrigue. Et tout ça sans s’en rendre compte spoilers ni aucune sorte de révélation vitale pour le conflit qui est proposé. Iosi, l’espion repenti il le fait très bien. Il faut dire que peu de temps après le début du premier chapitre l’intrigue prend des couleurs et il devient quasiment impossible de s’arrêter de regarder les épisodes suivants.

En ce sens, non seulement le travail des scénaristes de la série est remarquable avec Daniel Birman Oui Sébastien Borensztein à la tête, aussi son protagoniste Gustave Bassani fait un travail intéressant. L’acteur qui a participé à la telenovela séparé, sorti en 2020, fait ses débuts sur cette plateforme de streaming avec rien de moins qu’un rôle complexe. Cet homme discret, mystérieux, séduisant mais avant tout stratège né fera tout ce qu’il faut pour remplir ses desseins, seulement que dès qu’il s’y attendra le moins, son éthique et sa morale entreront en contradiction, ce qui sera sûrement ce qui peu à peu le détruire. . Il convient de mentionner que Bassani transmet cette conjonction d’éléments dans son interprétation non seulement dans ses mots, mais aussi dans ses mouvements et ses gestes.

D’autre part, Natalia Oreiro donne vie à Claudia, la patronne de Iosi. L’actrice donne à cette femme crudité et détermination. Car, oui, Claudia devra d’autant plus afficher ces caractéristiques qu’elle est plongée dans un environnement plein d’hommes tel qu’un service de renseignement. Le lien entre les deux personnages sera essentiel pour l’histoire et il faudra voir quelle stratégie cette femme développera pour couvrir ses arrières en cas de pépin.

Aussi, des personnages tels que Minerve maisonqui joue Dafne, l’intérêt amoureux de Iosi, et Mathias Mayer, dans le rôle de Victor Kesselman, sont essentielles car le protagoniste obtiendra toute sa volonté et sa confiance pour mener à bien ses tâches cachées. Ce n’est pas le cas avec Eli, le personnage qu’il joue Carla Quevédobibliothécaire timide et partenaire de Victor, qui à plusieurs reprises laissera entendre qu’il y a quelque chose derrière ce masque apparemment normal.

En tant, Alexandre Awada donne vie au père de Dafne, dans une interprétation réalisée non seulement en raison de sa ductilité lors de l’interprétation de personnages quelque peu méprisables, mais aussi en raison du travail de maquillage et de costumes qui a été fait ici. Le reste de la distribution est complété par les performances de Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Juan Leyrado, Damian Dreizik, Carlos Belloso, Roly Serrano et César Troncoso.

Dans cette même direction, la mise en scène et le choix des vêtements sont également des éléments à souligner, ainsi que la direction de la photographie qui a eu la ville de Montevideo, en Uruguay, comme lieu de tournage principal.

Iosi, l’espion repenti Il n’a pas grand-chose à envier aux grands thrillers politiques comme Patriefaite par Claire Danes Damien Lewis Oui Ami Rupert. Sans aucun doute, pour l’industrie argentine de la télévision en streaming, qui commence à se développer petit à petit, c’est un succès car chacune des pièces fondamentales qui composent l’histoire s’unissent avec respect et engagement, sans jamais laisser de côté que ce qui compte encore aujourd’hui a pas guéri et ne guérira pas tant qu’il n’y aura pas de justice.

La série compte huit épisodes d’une heure déjà disponibles sur Amazon Prime Video et est ajoutée en tant que quatrième production argentine sur la plateforme après Maradona : Rêve béni, causalité et porno et crème glacée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂