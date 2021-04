Final Fantasy VII: Advent Children obtient un remaster 4K cet été

Sony a annoncé l’impressionnant CGI Final Fantasy VII film, Les enfants de l’Avent, est remasterisé et mis à niveau pour une version 4K UHD.

Si vous cherchez plus Final Fantasy VII bonté cette année, Sony vous a couvert avec une toute nouvelle réédition 4K de Les enfants de l’Avent sur 8 juin 2021. Le film, qui sert de suite au jeu bien-aimé, a été amélioré avec des graphismes encore meilleurs et comprend le Director’s Cut avec 26 minutes supplémentaires.

Deux ans se sont écoulés depuis que la paix a été gagnée et les ruines de Midgar témoignent des sacrifices consentis pour gagner cette bataille. Mais lorsqu’une maladie mystérieuse est liée à un complot insidieux pour ressusciter un vieil ennemi, Cloud doit choisir entre la vie de solitude dans laquelle il s’est engagé ou reprendre l’épée pour sauver la planète qu’il aime tant. Avec une coupe de réalisateur étendue contenant 26 minutes de séquences supplémentaires explosives et plus de 1000 scènes révisées, FINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN COMPLETE est une aventure de science-fiction CGI bouleversante que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer!

DÉTAILS DU DISQUE ET MATÉRIAUX BONUS

DISQUE 4K ULTRA HD

Nouvellement remasterisé en 4K, avec HDR10

Nouvelles pistes audio Dolby Atmos anglais et japonais + audio 5.1 anglais et japonais

DISQUE BLU-RAY

Fonctionnalité présentée en HD

Sur le chemin d’un sourire – Épisode: Film d’animation de Denzel

Réminiscence de FINAL FANTASY VII Original Story Digest

Réminiscence de FINAL FANTASY VII Compilation Story Digest

L’héritage de la vedette de FINAL FANTASY VII

Bandes annonces