La fin de la saison 4 de la partie 2 d' »Ozark » expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après avoir perdu l’occasion de quitter le monde du crime par la porte d’entrée en raison de l’arrestation publique d’Omar Navarro, Les Byrdes concluent un autre accord avec Javier Elizonndro et le FBI. Cependant, la soif de vengeance de Ruth (Julia Garner) pour la mort de son cousin Wyatt pourrait tout gâcher dans le derniers épisodes de « Ozark ».

Grâce à Charlotte, Ruth découvre que Marty (Jason Bateman) et Wendy (Laura Linney) rencontrent Javier (Alfonso Herrera) à Chicago, alors elle voyage pour l’assassiner. Bien qu’il se fige à son premier essai, à la fin, il met la pression sur les Byrdes pour l’obtenir.

Après l’annulation de l’accord du FBI, les Byrdes cherchent désespérément des solutions à leurs problèmes croissants : Ruth vole le contrat de la société biopharmaceutique, le père de Wendy vient ozarks chercher son fils et Navarro subit une attaque qui oblige Marty à se rendre au Mexique pour superviser le cartel.

Ruth se rend à Chicago pour tuer Javier dans les derniers chapitres de « Ozark » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « OZARK » SAISON 4 PARTIE 2 ?

Bien qu’ils aient découvert que Camila, la sœur de Navarro, avait ordonné l’attaque d’Omar, les Byrdes préfèrent garder le silence car ils ont besoin de la mère de Javier pour récupérer l’accord avec Clare et la société biopharmaceutique.

Cependant, lorsqu’ils résolvent un problème, deux autres surgissent. Ruth s’associe à Rachel et devient l’héritière de Darlene, c’est-à-dire la partenaire majoritaire du casino des Byrdes, qui doit trouver un autre moyen de blanchir de l’argent pour le cartel Navarro.

Marty suggère d’utiliser l’argent qu’ils récolteront lors de l’événement de la Fondation Belle-Byrde, mais Wendy sait que s’ils le font, ils perdront leur dernière chance de commencer une nouvelle vie loin de la drogue et du blanchiment d’argent.

De plus, Nathan engage Mel Sattem pour retrouver son fils et après avoir confirmé sa mort, il décide de se battre pour la garde de Charlotte et Jonah. Bien que Wendy réussisse à obtenir qu’un détective privé lui retire son soutien en lui proposant de reprendre son emploi dans la police, le juge laisse les jeunes choisir avec qui rester, ils décident de partir avec leur grand-père.

Quand Omar fait pression pour que plus d’argent soit blanchi, Camila demande des explications sur la mort de Javier et Ruth refuse de salir son casino, Marty menace Ruth de tout dire si elle ne dissuade pas Jonah de partir avec Nathan.

Après avoir récupéré ses enfants, Wendy et sa famille rentrent chez eux, mais en chemin, ils subissent l’accident de voiture qui a été montré au début de la quatrième et dernière saison de « Ozark”.

Wendy et Marty à l’événement de la Fondation Belle-Byrde à la fin de « Ozark » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « OZARK » SAISON 4 PARTIE 2?

Dans le dernier chapitre deOzark”, les Byrdes concluent un accord avec le FBI, Camila Navarro et Ruth. Cependant, lors de l’événement au casino, Camila menace Clare Shaw de révéler le meurtrier de Javier. Bien qu’il révèle qu’il s’agissait de Ruth, il assure que les Byrdes n’en savaient rien.

Pour empêcher les Byrdes d’alerter Ruth, Camila menace la vie de Jonah et Charlotte, laissant Marty et Wendy impuissants alors qu’ils assassinent Omar Navarro et Ruth Langmore.

Lorsque Byrde rentre chez lui, Mel les confronte à la preuve que Ben est mort et malgré que Wendy lui offre de l’argent, le policier refuse d’accepter. Enfin, Jonah se présente et tue l’enquêteur.