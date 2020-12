Introduction du premier mobile 5G au monde avec un écran e-ink (comme un Kindle)

La proposition de la firme chinoise vise à séduire les amateurs de lecture qui ne veulent pas se passer d’autres technologies de pointe.

La technologie ne cessera jamais de nous surprendre, elle en est ainsi, même si cela semble cliché. Lorsque le marché parle d’appareils photo sous-écran, de téléphones pliables ou de futurs objectifs 600 MP, Hisense arrive et nous laisse stupéfaits par ses mobile avec écran à encre électronique.

La firme chinoise a dévoilé sa dernière grande invention, le Hisense A7 5G, un smartphone qui ressemble beaucoup à un lecteur de livre électronique, même si ses performances et ses fonctionnalités n’ont absolument rien à voir avec lui. Nous le voyons en détail.

C’est le Hisense A7 5G

De toute évidence, l’aspect le plus important et le premier dont il faut parler est le écran du Hisense A7 5G. Cela a une résolution de 300 ppp et comprend, comment pourrait-il en être autrement, améliorations et propres fonctions de lecture. Lorsqu’ils sont activés, le mobile ne recevra pas de notifications ou des fenêtres pop-up s’ouvriront.

À l’intérieur, ce smartphone cache un Processeur Unisoc Tiger T7510 quad core 2GHZ, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il a une Entrée casque jack 3,5 mm et haut-parleur externe. le sien la batterie est de 4770 mAh Et, si cela ne suffisait pas, il se recharge rapidement via un port USB-C.

En plus de tout cela, le Hisense A7 5G réaffirme pleinement son statut de smartphone avec l’inclusion du déverrouillage par empreinte digitale, avec un lecteur à l’arrière, et le déverrouillage facile grâce à un capteur placé dans la caméra selfie. Il équipe également un bouton latéral qui peut être attribuer des rôles comme prendre des captures d’écran ou ouvrir une application spécifique.

Comme si cela ne suffisait pas, ce mobile Hisense particulier a Connectivité 5G (Comme son nom l’indique). L’entreprise a développé un propre app store pour le téléphone, Nous avons l’intuition d’essayer de contrer la difficulté d’adapter les applications courantes à votre écran.

