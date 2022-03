Le compositeur Hans Zimmer remporte le deuxième Oscar pour Dune

Le compositeur Hans Zimmer a remporté son deuxième Oscar en carrière pour la meilleure musique originale lors de la 94e cérémonie des Oscars le 27 mars 2022, pour Dune. Cela signifie qu’il a attendu plus longtemps pour remporter son deuxième Oscar en carrière que tout autre compositeur de l’histoire, 27 ans. Jason Momoa et Josh Brolin ont présenté l’Oscar de la musique originale à Zimmer (c’était en fait l’une des catégories de pré-émission enregistrées dans l’heure précédant la diffusion, mais a été diffusée pendant l’émission en direct sous une ovation de cinq minutes du public).

Hans Zimmer a remporté son premier Oscar de la meilleure musique originale pour Le roi Lion en 1995. Depuis lors, il a été nominé pour 10 Oscars, selon Deadline. Hans Zimmer a déjà été nominé pour Homme de pluie (1989), La femme du prédicateur (1997), Aussi bon que possible (1998), Le Prince d’Egypte (1999),La fine ligne rouge (1999), Gladiateur (2001), Sherlock Holmes (2010), Création(2011), Interstellaire (2015), et Dunkerque (2018).

le Dune La bande originale a été produite par WaterTower Music, qui a annoncé la sortie de trois bandes sonores – toutes écrites par Zimmer – en juillet 2021. Dans la perspective de sortir un album en Dolby Atmos, Hans Zimmer a déclaré: « J’ai été inspiré pour regarder cette musique d’une manière différente et pour emmener le public dans un voyage au-delà du film. Pour présenter pleinement ces sons uniques et cette bande sonore, j’ai pensé qu’elle devait être disponible via une technologie immersive qui utilise l’espace audio. Il a donc été décidé de le diffuser en Dolby Atmos.

Denis Villeneuve a réalisé Dune, qui a été nominé dans plusieurs catégories aux Oscars de cette année. Zimmer et Villeneuve ont travaillé ensemble plus d’une fois dans le passé, plus récemment c’était pour Coureur de lame 2049, une autre épopée de science-fiction. En raison de leur expérience de collaboration sur Coureur de lame 2049Villeneuve pensait que Zimmer était le compositeur parfait pour créer l’ambiance du monde de Dune– on dirait qu’il avait raison.

« Nous avons convenu que la musique devrait avoir une spiritualité… une qualité sanctifiée », a déclaré Villeneuve. « Quelque chose qui élèverait l’âme et aurait l’effet que seule la musique sacrée peut produire. Et je crois que c’est fermement présent dans la partition de Hans. »

L’ancien détenteur du record pour avoir attendu le plus longtemps pour remporter un deuxième Oscar de la meilleure musique originale était le dernier Henry Mancini. Mancini a remporté son premier Oscar pour les années 1961 Petit déjeuner chez Tiffany, basé sur le roman du même nom de Truman Capote en 1958, et mettant en vedette Audrey Hepburn. Ensuite, il a dû attendre encore 21 ans pour remporter son deuxième pour 1982 Victor/Victoria.

L’autre œuvre bien connue de Mancini comprend également un autre classique de Hepburn de 1967 Attendre jusqu’à la tombée de la nuit, à propos d’une jeune femme aveugle essayant d’échapper à un homme qui s’était introduit chez elle après avoir accidentellement trouvé de la drogue. Son autre travail bien connu comprend le thème, la bande originale et la musique du Pierre Gunn séries télévisées La panthère Rose. Il a également composé 1981’s Maman chérie, qui est le film autobiographique de Christina Crawford sur sa mère adoptive abusive et manipulatrice, l’actrice Joan Crawford. Le film a inspiré les FX Querelle.









