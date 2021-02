« Le monde caché de Sabrina »: 5 personnages qui avaient une fin correcte et 5 qui n’en avaient pas

« Le monde caché de Sabrina« ( » Chilling Adventures of Sabrina « dans sa langue d’origine) a pris fin avec sa quatrième saison et bien qu’elle ait clôturé ses histoires principales, tous les fans de la série Netflix n’étaient pas satisfaits du résultat.

Surtout pour le sort de certains personnages de la fiction développée par Roberto Aguirre-Sacasa. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste de personnages qui ont une fin appropriée et ceux qui ne l’ont pas.

10. NUIT DE PRUDENCE (ADAPTÉ)

Depuis qu’elle a découvert que Faustus Blackwood était son père, Prudence lui a toujours été fidèle, cependant, quand il a détruit sa famille royale, la jeune sorcière a entrepris de détruire son père et à la fin de la série de Netflix il a réussi.

Prudence a réussi à se venger de Blackwood à la fin de « Le monde caché de Sabrina » (Photo: Netflix)

9. HARVEY KINKLE (INADEQUATE)

Harvey n’était pas seulement le petit ami de Sabrina et plus tard celui de Roz, il a également joué un rôle important dans « Le monde caché de Sabrina». Cependant, il n’a pas obtenu un résultat approprié, car après la mort de Sabrina, ils n’ont pas donné une véritable clôture à son histoire.

L’histoire de Harvey n’était pas terminée à la fin de « Sabrina’s Hidden World » (Photo: Netflix)

8. LILITH (ADAPTÉ)

Lilith a commencé en tant que fidèle servante de Lucifer, mais après plusieurs trahisons et fausses promesses, elle a décidé de conspirer contre le seigneur des enfers et a essayé d’usurper sa place, et finalement, a réussi à le bannir de l’enfer.

À la fin de « Le monde caché de Sabrina », Lilith a atteint son objectif (Photo: Netflix)

7. ROZ WALKER (INADEQUATE)

En dépit d’être amie avec Sabrina et même de découvrir qu’elle avait certains pouvoirs, elle n’a pas réussi à avoir une histoire au-delà de sa relation avec Sabrina Spellman et le monde magique. Après la mort du protagoniste de la série, il était à l’arrière-plan.

Roz n’avait pas non plus d’histoire au-delà de Sabrina (Photo: Netflix)

6. ZELDA SPELLMAN (ADAPTÉ)

En plus d’être une sorcière puissante, elle était une femme très forte et pouvait parfois être cruelle envers les membres de sa famille, mais après la mort de sa nièce, Zelda Spellman a trouvé le bon équilibre entre être un leader puissant et laisser ses émotions briller. .

Zelda a récupéré sa sœur à la fin de « Sabrina’s Hidden World » (Photo: Netflix)

5. LUCIFER MORNINGSTAR (INADEQUATE)

Lucifer Morningstar était censé être le méchant le plus grand et le plus puissant, cependant à la fin de la quatrième saison de « Le monde caché de Sabrina«Il ne restait plus rien de cela. Il n’a même pas été révélé ce qui lui était arrivé après son expulsion par Lilith.

Qu’est-il arrivé à Lucifer à la fin de « Le monde caché de Sabrina »? (Photo: Netflix)

4. HILDA SPELLMAN (ADAPTÉ)

Hilda Spellman, la tante la plus gentille de Sabrina, a souffert de la mort de sa nièce, mais le résultat de son histoire était approprié, car elle n’a pas rompu son lien avec Zelda et a trouvé l’amour avec le Dr Cerberus.

Hilda Spellman a trouvé l’amour avec le Dr Cerberus (Photo: Netflix)

3. NICK SCRATCH (INADEQUATE)

Même si Sabrina et Nick se sont retrouvés ensemble à la fin du quatrième volet de la série Netflix, le fait que Scratch se soit suicidé pour retrouver la puissante sorcière est déprimant pour son personnage.

Nick s’est suicidé pour rencontrer Sabrina (Photo: Netflix)

2. FAUSTUS BLACKWOOD (ADAPTÉ)

Sabrina Spellman et ses amis ont affronté divers démons et êtres pervers au cours des quatre saisons de fiction, cependant, Faustus Blackwood s’est avéré être le plus difficile à vaincre. En fin de compte, c’est sa propre fille qui l’a détruit.

Blackwood a été détruit par Prudence à la fin de « Sabrina’s Hidden World » (Photo: Netflix)

1. SABRINA SPELLMAN (INADEQUATE)

Après la fin de « Le monde caché de Sabrina», Les fans de la série et surtout le personnage ont exprimé leur mécontentement face au dénouement de la jeune et puissante sorcière sur les réseaux sociaux. Bien que la rencontre avec Nick ne soit pas suffisante pour les téléspectateurs.