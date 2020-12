Si vous avez aimé les aventures de Ragnar Lothbrok et de ses fils, ces séries Netflix vous feront passer un bon moment.

Le catalogue de Netflix Il est assez large et comporte des productions qui ont connu un grand succès dans le monde entier, comme Œillères Peaky ou Vikings. Cette dernière série est un drame graveleux raconte Les exploits du héros viking Ragnar Lothbrok alors qu’il étend la domination scandinave en défiant un leader sans vision.

Vikings, c’est ainsi que la série est connue dans d’autres pays, elle est devenue un phénomène à travers le monde, et a actuellement 6 saisons où le protagoniste et sa famille traversent toutes sortes de situations, des conquêtes aux trahisons. Si vous aimez le thème des vinkingos, vous ne pouvez pas manquer les productions suivantes. Ces don 5 séries Netflix qui ressemblent à des Vikings.

Le dernier royaume

The Last Kingdom est l’une des séries essentielles que vous devez voir si vous avez déjà terminé Vikings. Une production qui raconte comment Alfred le Grand défend son royaume contre les envahisseurs nordiques, tandis que Uhtred, un Saxon élevé parmi les Vikings, cherche à récupérer ses droits ancestraux.

Année: 2015.

Saisons: 4.

Épisodes: 36.

Durée approximative: 55 minutes.

Norsemen

Cette série norvégienne vous ramène à 790 après JC. C., où les Vikings ont passé la journée à piller, voler et asservir d’autres peuples, et ils ont résolu tous leurs problèmes par la violence. L’histoire raconte comment les habitants d’un village viking vivent des rivalités politiques, des changements sociaux et des innovations qui influencent leur culture et leur mode de vie.

Année: 2016.

Saisons: 2.

Épisodes: 12.

Durée approximative: 30 minutes.

Knightfall

Une série qui raconte l’histoire des événements mystérieux et vrais mettant en vedette les Templiers, les chevaliers d’élite des croisades. Plus précisément ceux d’un chevalier vétéran qui devient maître templier de Paris et qui découvre un secret choquant.

Année: 2017.

Saisons: 2.

Épisodes: 18.

Durée approximative: 45 minutes.

Frontière

Avec Jason Momoa En tant que protagoniste, Frontera emmène le spectateur à la fin du XVIIIe siècle en Amérique du Nord, où des trappeurs et des opportunistes impitoyables tentent d’arracher le monopole du commerce des fourrures aux puissants. Compagnie de la Baie d’Hudson. Une série qui vous rendra accro du début à la fin.

Année: 2016.

Saisons: 3.

Épisodes: 24.

Durée approximative: 45 minutes.

Le sorceleur

The Witcher raconte les aventures de Geralt de Rivia, un sorcier – des humains génétiquement modifiés depuis qu’ils sont petits – qui se consacre à parcourir le monde en tuant des monstres. Désavoué par le reste de la société mais rapidement demandé quand une bête apparaît, le bon vieux Geralt, qui avait toujours été neutre dans n’importe quelle situation, sera impliqué dans un conflit de guerre sans précédent.

Année: 2019.

Saisons: 1.

Épisodes: 8.

Durée approximative: 60 minutes.

