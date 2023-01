Interview d’une série vampire basée sur le film culte avec Tom Cruise sur Sky et WOW

La saga culte des vampires Entretien avec un vampire est racontée comme une série basée sur le roman classique d’Anne Rice, basée sur le film culte mettant en vedette Brad Pitt, Tom Cruise et Kirsten Dunst.

Pour bientôt Début de la série d’horreur nous avons rassemblé pour vous les informations les plus importantes sur la série, le casting, les détails de l’histoire, la première bande-annonce et bien plus encore.

A quand la sortie de Interview with a Vampire ?

ciel montre la série d’horreur à partir du 6 janvier tous les vendredis à 20h15 en épisodes doubles sur Sky Atlantic – soit en allemand, soit en version originale. Tous les épisodes sont également disponibles sur demande WOW à l’élimination.

Aux USA, la série a déjà été diffusée le 2 octobre dernier sur la chaîne AMC. La première saison comprend 7 épisodesun 2e saison avec encore 8 épisodes est déjà en chantier.

Détails de l’histoire : de quoi parle Entretien avec un vampire ?

En tant que journaliste Daniel Molloy dans un penthouse à Dubaï pendant la pandémie corona Louis de Pointe du Lac rencontre, il ne sait pas encore quelle histoire l’attend. Car avec les mots « Laissez-vous séduire par l’histoire – comme j’ai été séduit », Louis commence à raconter sa vie.

L’histoire commence dans La Nouvelle-Orléans en 1910: Louis dirige un bordel à Storyville, un quartier rouge animé de la ville. En tant que rejeton d’une famille riche, l’homme d’affaires noir ressent le racisme omniprésent, et vivre ouvertement son homosexualité est une impossibilité. Lorsque le flamboyant et mystérieux Lestat de Lioncourt (Sam Reid) attire l’attention, le vampire impressionne Louis avec ses capacités surnaturelles.

Après un drame familial, Louis accepte finalement de laisser Lestat le transformer en vampire et devient amoureux de son créateur. Contrairement à Lestat, cependant, Louis lutte avec sa conviction morale que la survie nécessite de tuer. Avec l’adolescente vampire Claudia (Bailey Bass), ils ont trouvé une famille inhabituelle.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Aperçu des titres d’épisodes avec dates :

Saison 1, Épisode 1 : In Growing Labor… (06/01/2023)

Saison 1, épisode 2 : …après les fantômes de votre ancien moi (01/06/2023)

Saison 1, épisode 3 : Ma nature est-elle celle d’un démon (13/01/2023)

Saison 1, épisode 4 : …le cruel désir de sang qu’un enfant désire (13/01/2023)

Saison 1, épisode 5 : La faim cruelle d’un cœur qui bat (20/01/2023)

Saison 1, épisode 6 : Comme si Dieu envoyait des anges en enfer (20/01/2023)

Saison 1, Épisode 7 : La chose immobile (27/01/2023)

Premier casting avec Sam Reid

Le casting de la série d’horreur « Entretien avec un vampire » est impressionnant :

Sam Reid comme Lestat de Lioncourt

Jacob Anderson comme Louis de Pointe du Lac

Bailey Bass comme Claudia

Eric Bogosian comme Daniel Molloy

Assad Zaman comme Rashid / Armand

Le showrunner Rolin Jones développe la série pour le diffuseur américain AMC, maison de The Walking Dead et d’autres séries à succès.

La première de la série d’horreur « Entretien avec un vampire » devrait être l’un des meilleurs débuts de série sur le service de streaming AMC+. Un 2e saison est déjà en cours plus de séries de l’univers fantastique d’Anne Rice comme Sorcières de Mayfair sont également prévus.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube