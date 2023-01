YouTube commencera à partager l’argent publicitaire avec les créateurs de courts métrages à partir du 1er février

10 janvier 2023 18:04:11 IST

Suite à une promesse de septembre que l’option de monétisation était en route, YouTube a révélé que les artistes pourraient commencer à gagner de l’argent publicitaire sur Shorts à partir du 1er février. La modification fait partie d’une refonte plus large du Programme Partenaires de YouTube qui obligera tous les participants actuels à accepter quelques nouvelles conditions, qu’ils aient ou non l’intention de gagner de l’argent en utilisant Shorts.

Les créateurs ont pu gagner de l’argent grâce au format qui a été déployé en 2021 pendant un certain temps via des choses comme les Super Chats et les intégrations d’achat, ainsi qu’un fonds de créateurs que l’entreprise avait mis en place, mais ce modèle n’était pas tant que ça mieux que le schéma de monétisation de TikTok. Ce que TikTok ne fait pas, cependant, c’est partager directement les revenus publicitaires avec les créateurs – quelque chose que YouTube fait depuis des années pour les vidéos traditionnelles et qu’il apporte maintenant à Shorts.

La monétisation des courts métrages ne sera pas imposée aux créateurs, s’ils ne sont pas intéressés. Cependant, chaque participant au programme devra signer un accord de base qui précise des éléments tels que ce que vous pouvez publier sur le site Web et le fonctionnement du paiement, selon YouTube, qui adopte une approche modulaire pour les conditions du programme partenaire. Les créateurs qui sont déjà des partenaires YouTube doivent accepter les nouvelles règles d’ici le 10 juillet 2023, sinon leur capacité à monétiser avec la plate-forme sera désactivée et ils devront présenter une nouvelle demande pour participer au programme.

Il existe également des accords supplémentaires pour la « page de lecture » et la monétisation des courts métrages, que vous pouvez accepter séparément. Une partie de l’argent provenant de la « publicité visionnée entre les vidéos dans le flux Shorts » vous sera reversée selon les termes de l’accord Shorts, qui sera rendu public le 1er février. Les autres contenus, tels que les diffusions en direct et les vidéos classiques « de longue durée » sur YouTube, YouTube Music ou YouTube Kids, sont effectivement couverts par l’accord de la page de lecture.

Il existe également un addendum pour les « produits commerciaux » tels que les abonnements, les Super Chats, les Super Stickers et les Super Merci, bien que la société indique que vous n’aurez pas à accepter à nouveau ces conditions si vous avez déjà activé les fonctionnalités pour votre canal.

À l’avenir, YouTube pourra « ajouter de nouvelles alternatives de revenus sans avoir à mettre à jour ou à modifier l’ensemble de l’accord de monétisation », grâce à cette approche modulaire. Après leur inscription, la société affirme également que vous pouvez choisir de ne pas utiliser de modules de monétisation particuliers, mais j’ai du mal à penser à une raison pour laquelle quelqu’un le ferait. Il semble que cela restreindrait arbitrairement vos possibilités de monétisation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?